Hành trình tiễn đưa các liệt sĩ về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM

Sáng 14/10, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp với Thành ủy, UBND TP.HCM tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM).

Sau hơn 3 tháng tìm kiếm, quy tập, công tác chuẩn bị cho lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ được hoàn tất. 731 hài cốt liệt sĩ được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM (phường Long Bình), gồm 698 hài cốt riêng lẻ và 33 hài cốt được an táng chung trong một phần mộ tập thể.

Từ 7h30, lễ dâng hoa, dâng hương được tổ chức tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia liệt sĩ và các địa điểm trong khuôn viên Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng. Đến 8h, lễ viếng, truy điệu chính thức bắt đầu với các nghi thức tưởng niệm, đọc điếu văn và mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Sau Lễ viếng, truy điệu, đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố được tổ chức thành 4 đợt.

Đợt đầu tiên khởi hành lúc 8h45, di chuyển khoảng 26 km qua các tuyến đường Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, Võ Nguyên Giáp và Xa lộ Hà Nội.

Trên hành trình đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ, người dân TP.HCM đứng dọc các tuyến đường, tay cầm những nhành hoa trắng, dõi theo đoàn xe, bày tỏ lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì đất nước.

Người dân TP.HCM rưng rưng tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Đoàn xe lần lượt di chuyển qua Xa lộ Hà Nội, đoạn trước cổng Khu Công nghệ cao TP.HCM.

Khoảng 9h40, đoàn xe di quan tiến vào Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM trong không khí trang nghiêm.

Hành trình đưa 731 hài cốt liệt sĩ về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Tại nghĩa trang, các lực lượng tiếp nhận hài cốt từ những xe chuyên dụng, cẩn trọng di chuyển đến khu vực an táng. Đội danh dự cùng các lực lượng làm nhiệm vụ nhanh chóng vào vị trí, chuẩn bị cho nghi thức an táng.

Lễ an táng diễn ra trong không khí thành kính, trang nghiêm.

Những hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM trong niềm xúc động, tự hào và biết ơn các thế hệ.