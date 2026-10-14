Chuẩn bị lễ truy điệu, an táng 56 hài cốt liệt sĩ, đồng bào tử nạn tại Mả Chìa

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Khu vực diễn ra buổi lễ. Ảnh: Việt Cường

Ngày 14/10, Thiếu tướng Khúc Thành Dư, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 và ông Đào Trọng Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị, chỉ đạo tổng duyệt chương trình tại khu vực Mả Chìa, thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo.

Đoàn công tác rà soát việc bố trí không gian tổ chức, cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết, khu vực an táng và phương án phối hợp giữa các lực lượng. Các bộ phận thực hành nghi thức được yêu cầu tập dượt kỹ, nắm chắc trình tự, nhiệm vụ, bảo đảm điều hành thống nhất trong suốt buổi lễ.

Qua kiểm tra, Thiếu tướng Khúc Thành Dư yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát từng khâu, chủ động xử lý tình huống phát sinh, bảo đảm các nghi thức viếng, truy điệu và an táng diễn ra chu đáo, đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đào Trọng Đức đề nghị các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; kịp thời khắc phục những nội dung còn hạn chế qua tổng duyệt. Công tác đón tiếp đại biểu, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và an toàn giao thông cần được chuẩn bị đồng bộ.

Nơi đặt hài cốt các liệt sĩ tại nghĩa trang Mả Chìa. Ảnh: Việt Cường

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và xã Vĩnh Bảo, công tác chuẩn bị đến nay cơ bản hoàn tất. Khu vực tổ chức buổi lễ đã được chỉnh trang; khu an táng sẵn sàng tiếp nhận 56 hài cốt. Địa phương cũng bố trí không gian trưng bày hiện vật cùng 20 ảnh tư liệu về quá trình tìm kiếm, quy tập.

Trước đó, từ ngày 26/9 đến 5/10, các lực lượng chức năng tìm kiếm, khai quật trên diện tích khoảng 250 m2 tại Mả Chìa, phát hiện và quy tập 56 hài cốt, gồm 40 hài cốt trong các tiểu quách và 16 hài cốt trong đất. Toàn bộ hài cốt đã được đưa về bảo quản tại nhà tang lễ Chùa Đáy để phục vụ các nghi lễ.

Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia, Mả Chìa là một trong ba điểm truyền hình trực tiếp lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ trên cả nước, cùng với Tuyên Quang và Cần Thơ.

Chương trình dự kiến diễn ra lúc 8h ngày 15/10, được truyền hình trực tiếp trên kênh sóng của Báo và Phát thanh, Truyền hình Hải Phòng, đồng thời kết nối phát trực tiếp trên nền tảng VTVgo, để người dân cùng tưởng nhớ, tri ân các liệt sĩ và đồng bào tử nạn trong chiến tranh.