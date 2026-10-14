Khán giả Thủ đô bắt đầu chuỗi ngày thưởng thức sân khấu miễn phí

Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026 bắt đầu bằng đêm khai mạc ấn tượng. (Ảnh: GIANG NAM)

Tối 14/10, tại Rạp Công Nhân (số 42 phố Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức khai mạc Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026.

Đông đảo khán giả đến với Lễ khai mạc Liên hoan. (Ảnh: GIANG NAM)

Với chủ đề “Hội tụ các giá trị sân khấu, lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật của Thủ đô”, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 nhằm cụ thể hóa việc thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 17/3/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng là sự kiện được tổ chức hai năm một lần và là ngày hội lớn của sân khấu Thủ đô cũng như cả nước. Đây là lần thứ bảy Liên hoan được tổ chức.

Năm nay, Liên hoan quy tụ 15 đơn vị nghệ thuật với 15 vở diễn thuộc các loại hình: Tuồng, Chèo, Cải lương, Kịch nói, Xiếc và Kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh, đến từ các đơn vị nghệ thuật của Trung ương, Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác.

Trong đó, kịch nói là lĩnh vực thu hút nhiều vở diễn nhất, với các vở như: Phèo, Người con gái Hà Nội, Cô gái đội mũ nồi xám, Ảo ảnh, Bến bờ, Cuốn truyện bị đốt, Huyền thoại tuổi thanh xuân. Tiếp đó là chèo, với ba tác phẩm nghệ thuật: Tấm Cám, Nhị vị Bồ Tát tổng Nam Phù, Đạo học. Các loại hình nghệ thuật còn lại mỗi loại có một vở diễn tham gia.

Các tác phẩm tham dự Liên hoan có chủ đề, tư tưởng và nội dung phản ánh sinh động đời sống xã hội, đất nước và con người Việt Nam.

Một tiết mục xiếc hấp dẫn trong đêm khai mạc. (Ảnh: GIANG NAM)

Hội đồng Giám khảo Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 gồm các nghệ sĩ, nhà quản lý văn hóa và nhà lý luận, phê bình sân khấu có uy tín, giàu kinh nghiệm chuyên môn. Hội đồng do Tiến sĩ, nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam làm Chủ tịch; cùng các thành viên như: Nghệ sĩ Nhân dân Trần Quốc Chiêm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái, Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Cúc, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Hoài Huệ...

Một trong những điểm đáng chú ý của Liên hoan năm nay là sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của công chúng đối với nghệ thuật sân khấu.

Từ ngày 13/10, Ban tổ chức đã triển khai phát miễn phí hơn 10.000 vé xem 15 buổi diễn tới khán giả Thủ đô. Trong những ngày qua, đông đảo người dân đã đến Rạp Đại Nam xếp hàng nhận vé, trong đó có nhiều khán giả trẻ.

Sự hưởng ứng của công chúng là tín hiệu tích cực, cho thấy sức hấp dẫn của nghệ thuật sân khấu vẫn được duy trì và có thêm cơ hội tiếp cận những thế hệ khán giả mới.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long nhấn mạnh: Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 được tổ chức nhằm tôn vinh và lan tỏa những giá trị văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu của Thủ đô, góp phần giáo dục, bồi dưỡng và phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của Hà Nội; đồng thời khẳng định những đóng góp của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hà Nội trong hành trình xây dựng và phát triển Thủ đô.

Ngay sau lễ khai mạc, vở diễn Ai là cha tôi được công diễn, mở đầu chuỗi hoạt động biểu diễn dự thi của Liên hoan. Từ ngày 15/10 đến ngày 22/10/2026, các tác phẩm sân khấu sẽ được công diễn liên tục tại Rạp Công nhân, Rạp Đại Nam và một số nhà hát trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Liên hoan là dịp để các đơn vị nghệ thuật trên địa bàn thành phố và cả nước giao lưu, kết nối, đổi mới và sáng tạo nghệ thuật, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động sân khấu.