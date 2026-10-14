Những khoảnh khắc xúc động trong lễ truy điệu 731 liệt sĩ

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Thủ tướng Lê Minh Hưng thành kính tiễn các liệt sĩ về nơi an nghỉ tại TP Hồ Chí Minh.

Các đại biểu cùng tổ công tác đưa hài cốt liệt sĩ rời công viên Lê Thị Riêng, an táng tại nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh.

Đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ đi qua trong sự thành kính của người dân đứng dọc tuyến đường.

Đoàn xe đi ngang qua, người dân cũng tranh thủ gửi những bông hoa cúc trắng.

Người dân lặng lẽ tiễn biệt, gửi gắm tình cảm đến các liệt sĩ và gia đình.

Các cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy cầm cành hoa cúc trắng đứng tiễn biệt hai bên đường.

Các em học sinh trường THPT Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh đứng chờ tiễn các liệt sĩ trên đường Võ Nguyên Giáp.

Đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh đoạn đi qua cầu Sài Gòn.

Người dân được tặng hoa cúc trắng miễn phí để tiễn đưa các liệt sĩ trên đường đến nghĩa trang TP Hồ Chí Minh.

Đội phục vụ thực hiện nghi thức đặt lá quốc kỳ lên tấm bia mộ của các liệt sĩ trước khi hạ huyệt.

Các lực lượng thực hiện nghi thức hạ huyệt, an táng hài cốt liệt sĩ.

Các đại biểu đặt hoa tại phần mộ, bày tỏ lòng biết ơn đối với các liệt sĩ

Các liệt sĩ được quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng về an nghỉ bên đồng chí, đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh.