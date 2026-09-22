Ngọc Trạo đổi mới để phục vụ tốt hơn

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ngọc Trạo giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Đổi mới lề lối, tác phong làm việc, cởi mở và thân thiện, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC... là những ưu tiên hàng đầu của Trung tâm PVHCC xã Ngọc Trạo. Theo Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Ngọc Trạo Quách Văn Thủy, để nâng cao chất lượng phục vụ, điều đầu tiên trung tâm thực hiện là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuẩn mực về mọi mặt. Mỗi cán bộ, công chức phải tự học hỏi, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm và năng lực thực thi nhiệm vụ. Ngoài nắm vững chuyên môn, cán bộ, công chức phải thực hiện tốt “3 không”: Không phiền hà, sách nhiễu; không né tránh trách nhiệm; không trễ hẹn trong quá trình xử lý công việc cho công dân.

Xã miền núi Ngọc Trạo được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Ngọc Trạo, Thành An, Thành Long và Thành Tâm. Sau sáp nhập, quy mô dân số tăng, số lượng hồ sơ phát sinh nhiều, trong khi địa bàn rộng nên việc đi lại của người dân đến Trung tâm PVHCC xã trở nên xa hơn. Để phục vụ người dân tốt nhất, Trung tâm PVHCC xã Ngọc Trạo được đầu tư xây mới và trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, hạ tầng mạng, đường truyền tốc độ cao, các phần mềm chuyên ngành, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, giải quyết TTHC nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả nhằm giảm thời gian và chi phí đi lại cho người dân.

Thực tế ở Ngọc Trạo cho thấy, một bộ phận người dân vẫn gặp khó khăn khi thực hiện TTHC. Những trở ngại có thể bắt đầu từ việc đi lại xa; chưa quen thao tác trên điện thoại thông minh; chưa biết cách kê khai hồ sơ điện tử hoặc chưa nắm rõ quy trình, thành phần hồ sơ. Có trường hợp chỉ vì một thiếu sót nhỏ mà phải đi lại nhiều lần. Từ thực tế đó, xã Ngọc Trạo xác định cần đổi mới cách thức phục vụ người dân. Ngoài đầu tư cơ sở vật chất khang trang tại Trung tâm PVHCC xã, cán bộ, công chức xã xuống nhà văn hóa thôn hoặc các điểm sinh hoạt cộng đồng trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân kê khai, hoàn thiện và tiếp nhận hồ sơ theo thẩm quyền. Việc làm này nhằm bảo đảm mọi người dân trên địa bàn xã, nhất là người yếu thế được tiếp cận và thụ hưởng dịch vụ hành chính công thuận lợi và bình đẳng. Khi trực tiếp xuống khu dân cư, cán bộ, công chức không chỉ hỗ trợ giải quyết thủ tục mà còn lắng nghe những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn. Qua đó, kịp thời nắm bắt để điều chỉnh cách hướng dẫn, khắc phục những khó khăn người dân đang gặp phải nhằm nâng cao chất lượng phục vụ.

Lấy người dân làm trung tâm phục vụ, Trung tâm PVHCC xã Ngọc Trạo đã công khai, niêm yết đầy đủ 483 TTHC tại trung tâm và trên trang thông tin điện tử của xã. Toàn bộ trình tự, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, phí, lệ phí và kết quả giải quyết được công khai đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận thông tin, giảm số lần đi lại và hạn chế tình trạng hồ sơ phải bổ sung nhiều lần. Ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh, bảo đảm cho việc cấp bản sao điện tử, chứng thực bản sao điện tử, tiếp nhận và giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, số hóa kết quả giải quyết TTHC. Các tổ công nghệ số cộng đồng của xã cũng tích cực hỗ trợ người dân, người già, người yếu thế trong quá trình nộp hồ sơ trực tuyến, giúp tiết kiệm thời gian, công sức đi lại cho tổ chức, công dân.

Chính nhờ sự chủ động này mà từ khi đi vào vận hành đến nay, xã Ngọc Trạo không có đơn thư, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về sự phiền hà hay chậm trễ trong giải quyết TTHC. Qua khảo sát, tỷ lệ người dân, doanh nghiệp đánh giá hài lòng khi giải quyết TTHC đạt 100%. Chị Quách Thị Dung, thôn Thành Minh, xã Ngọc Trạo cho biết: “Tôi đến làm thủ tục đăng ký khai sinh. Đây là thủ tục được miễn phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Dù không thành thạo công nghệ thông tin nhưng tôi được công chức trung tâm hướng dẫn nộp hồ sơ trên điện thoại cũng không phức tạp lắm. Tôi nghĩ, việc thay đổi tư duy từ “làm thay, làm hộ” sang hỗ trợ, hướng dẫn người dân chúng tôi tự thực hiện để thay đổi thói quen là rất cần thiết trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay”.

Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ được thực hiện đã đưa tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn của xã Ngọc Trạo đạt 99,8%. Trong đó, số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến đạt 100%, vượt chỉ tiêu tỉnh giao; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt 100%... “Những kết quả đạt được là nền tảng để cán bộ, công chức Trung tâm PVHCC xã Ngọc Trạo tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, xây dựng trung tâm thực sự trở thành địa chỉ tin cậy, phục vụ tốt nhất các tổ chức, công dân”, Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Ngọc Trạo Quách Văn Thủy nhấn mạnh.