Áp lực chốt lời đè nặng sàn quốc tế, giá cà phê nội địa đi ngang

Tại khu vực Đắk Nông (cũ), giá cà phê dẫn đầu toàn vùng khi được giao dịch ở mức 93.800 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng duy trì mức giá 93.600 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng ghi nhận mức thấp nhất khu vực là 93.000 đồng/kg.

Giá cà phê đi ngang tại các địa phương ở Tây Nguyên.

Dù chưa xuất hiện sóng biến động lớn, song việc mặt bằng giá thu mua nằm nguyên dưới ngưỡng 94.000 đồng/kg cho thấy tâm lý thận trọng đang bao trùm thị trường nội địa.

Dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê nội địa nhiều khả năng sẽ đối mặt với áp lực giảm nhẹ theo đà thế giới, có thể lùi về quanh vùng 92.100 đồng/kg (giảm khoảng 1.600 đồng/kg tương ứng 1,71%) do sự kết hợp của các yếu tố nguồn cung, tâm lý thị trường và diễn biến từ sàn giao dịch quốc tế.

Nhìn nhận về thị trường trong nước, dù giá thu mua hiện tại đã hạ nhiệt so với các mốc đỉnh trước đó, nhưng việc duy trì ở ngưỡng trên 93.000 đồng/kg vẫn là vùng giá tương đối tốt cho người trồng cà phê.

Thị trường nội địa hiện có độ trễ và khả năng đề kháng tốt hơn nhờ nguồn tồn kho trong dân không còn nhiều. Tuy nhiên, sự ổn định này chỉ mang tính tạm thời; bước sang tháng 10, khi Tây Nguyên chính thức bước vào cao điểm thu hoạch vụ mới, áp lực cung ứng gia tăng kết hợp với đà suy giảm từ thị trường thế giới có thể sẽ khiến mặt bằng giá cà phê trong nước phải thiết lập một mặt bằng cân bằng mới.

Khác với sự lặng sóng trong nước, hai sàn giao dịch quốc tế vừa chứng kiến một phiên điều chỉnh giảm đồng loạt. Giá Robusta trên sàn London giao tháng 11/2026 giảm 59 USD/tấn, tương ứng mức lùi 1,74%, rơi xuống còn 3.337 USD/tấn. Tương tự, sàn New York ghi nhận hợp đồng Arabica giao tháng 12/2026 giảm 4,1 cent/pound, xuống mức 276,40 cent/pound. Khối lượng giao dịch ở các kỳ hạn gần duy trì ở mức cao, thể hiện lực bán tương đối chủ động từ phía các nhà đầu tư quốc tế.

Nguyên nhân chính dẫn đến đợt sụt giảm trên sàn quốc tế đến từ hoạt động chốt lời của các quỹ đầu tư khi niên vụ 2025-2026 bước vào những ngày cuối cùng. Bối cảnh nguồn cung được cải thiện nhẹ tại một số quốc gia xuất khẩu lớn cùng với sự điều chỉnh của dòng vốn tài chính sang các kênh trú ẩn khác đã tạo sức ép trực tiếp lên giá cà phê.

Thêm vào đó, tâm lý chờ đợi các thông tin chính thức về sản lượng niên vụ mới 2026-2027 sắp bắt đầu từ tháng 10 khiến bên mua thu hẹp quy mô giải ngân, đẩy thị trường vào nhịp suy yếu ngắn hạn.