Viconship xoay xở hàng nghìn tỷ đồng nguồn vốn, cổ phiếu mất hơn 50% từ đỉnh

Theo phương án vừa được HĐQT thông qua, CTCP Container Việt Nam (Viconship, mã: VSC) có thể vay tối đa 2.200 tỷ đồng từ 4 công ty con, gồm Cảng Nam Hải Đình Vũ với hạn mức 1.000 tỷ đồng, Dịch vụ Cảng Xanh 500 tỷ đồng, Trung tâm Logistics Xanh 500 tỷ đồng và Vận tải biển Ngôi Sao Xanh 200 tỷ đồng.

Viconship liên tiếp triển khai các phương án huy động và tái cấu trúc nguồn vốn.

Các khoản vay được thực hiện tùy theo nhu cầu sử dụng vốn, với lãi suất và thời hạn cụ thể được xác định tại từng khế ước nhận nợ. Nguồn tiền dự kiến phục vụ tái cơ cấu dòng tiền, bổ sung vốn lưu động và các nhu cầu tài chính ngắn hạn của Viconship.

Được biết, cả 4 doanh nghiệp cho vay đều là công ty con do Viconship sở hữu 100%. Việc huy động vốn trong nội bộ hệ sinh thái giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc điều chuyển nguồn lực giữa các đơn vị.

Tuy nhiên, động thái này diễn ra khi quy mô nợ vay của Viconship đã tăng đáng kể. Cuối quý II/2026, tổng vay và nợ thuê tài chính của doanh nghiệp đạt khoảng 6.503,6 tỷ đồng, tăng hơn 1.130 tỷ đồng, tương đương trên 21% so với đầu năm.

Trong đó, nợ vay ngắn hạn khoảng 2.498,5 tỷ đồng, còn nợ dài hạn hơn 4.005 tỷ đồng. So với cuối quý I, tổng dư nợ cuối quý II tăng khoảng 2,6 lần.

Ở chiều ngược lại, vốn chủ sở hữu của Viconship cuối tháng 6 đạt khoảng 7.261 tỷ đồng, trong khi tổng tài sản lên 14.854 tỷ đồng. Tiền và tiền gửi có kỳ hạn còn gần 1.147 tỷ đồng, giảm gần 15% so với đầu năm.

Khoản vay 2.200 tỷ đồng không phải phương án huy động vốn duy nhất mà Viconship đang triển khai.

Trước đó, doanh nghiệp đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, với lãi suất cố định 11%/năm. Khoản huy động này nằm trong kế hoạch đa dạng hóa nguồn vốn và cơ cấu lại các nghĩa vụ tài chính.

Viconship cũng có kế hoạch chào bán gần 187,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến thu về khoảng 1.872 tỷ đồng.

Theo phương án được công bố, khoảng 1.582 tỷ đồng trong số tiền thu được sẽ được sử dụng để thanh toán gốc và lãi vay; khoảng 290 tỷ đồng còn lại dự kiến góp vốn vào Hải An Green Shipping Lines để đầu tư tàu container.

Như vậy, dòng vốn huy động mới của Viconship không chỉ phục vụ mở rộng hoạt động mà còn dành một phần đáng kể để xử lý các nghĩa vụ tài chính hiện hữu.

Đây cũng là điểm đáng chú ý trong câu chuyện tài chính của doanh nghiệp. Thay vì chỉ mở rộng bảng cân đối bằng vốn vay mới, Viconship đang kết hợp nhiều phương án gồm vay nội bộ, phát hành trái phiếu và tăng vốn cổ phần nhằm thay đổi cơ cấu nguồn vốn.

Trong khi doanh nghiệp liên tục xoay xở nguồn vốn, diễn biến trên thị trường chứng khoán cho thấy diễn biến kém sắc. Tại mức giá 13.350 đồng/cp, cổ phiếu VSC đã giảm khoảng 51% so với mức đỉnh ngắn hạn 27.500 đồng/cp được thiết lập vào đầu tháng 3/2026.

Với gần 374,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường của Viconship hiện vào khoảng 5.000 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với giai đoạn cổ phiếu giao dịch quanh vùng đỉnh.

Diễn biến này khiến câu chuyện tái cấu trúc nguồn vốn của Viconship càng được chú ý, đặc biệt khi doanh nghiệp đang đứng trước nhu cầu cân đối giữa đầu tư, tăng trưởng và nghĩa vụ nợ.

Khi dư nợ đã vượt 6.500 tỷ đồng, việc tiếp tục vay thêm 2.200 tỷ đồng sẽ làm quy mô nguồn vốn vay tăng lên nếu khoản vay được giải ngân đầy đủ. Trong khi đó, chi phí lãi vay cũng đã tăng mạnh trong nửa đầu năm.

Doanh nghiệp vì vậy phải đồng thời giải quyết hai bài toán: duy trì tăng trưởng tại hệ thống cảng – logistics và kiểm soát áp lực tài chính trên bảng cân đối.

Việc dành phần lớn nguồn tiền từ đợt phát hành cổ phiếu để thanh toán nợ cho thấy tái cấu trúc nguồn vốn đang là một trọng tâm trong kế hoạch của Viconship. Nếu thực hiện hiệu quả, nguồn vốn mới có thể giúp doanh nghiệp điều chỉnh kỳ hạn nợ và chủ động hơn về thanh khoản.

Ngược lại, khi quy mô vay tiếp tục tăng, khả năng tạo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh sẽ trở thành yếu tố quan trọng để cân đối nghĩa vụ tài chính.