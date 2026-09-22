Đổi mới tuyên truyền, đưa chính sách đến người lao động

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh vừa triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình hành động Chỉ thị số 58, ngày 10-1-2026 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh. Phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa phỏng vấn ông Bùi Hoài Nam - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh về những giải pháp trọng tâm để đưa chủ trương, chính sách thực sự đi vào đời sống đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Ông Bùi Hoài Nam.

- Ông cho biết, triển khai Chỉ thị số 58, Liên đoàn Lao động tỉnh xác định đâu là nhiệm vụ trọng tâm?

- Chỉ thị đặt ra yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân. Với tổ chức công đoàn, đây không chỉ là nhiệm vụ tuyên truyền mà còn gắn trực tiếp với chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ.

Trong bối cảnh thị trường lao động, công nghệ và môi trường thông tin thay đổi nhanh, NLĐ cần kiến thức chính trị, pháp luật, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, trình độ và kỹ năng nghề nghiệp để thích ứng. Vì vậy, Công đoàn tỉnh phấn đấu tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tuyên truyền, củng cố niềm tin của đoàn viên, công nhân, NLĐ đối với Đảng, Nhà nước và tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Khánh Hòa hiện đại, lớn mạnh. Đây cũng là mục tiêu tổng quát được LĐLĐ tỉnh xác định trong kế hoạch triển khai Chỉ thị số 58.

- Kế hoạch yêu cầu tuyên truyền phải “ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tiếp cận”. Công đoàn tỉnh sẽ thay đổi cách tuyên truyền như thế nào để giúp công nhân, người lao động tiếp cận thông tin?

- Điều quan trọng nhất là chính sách phải đến được với NLĐ. Nội dung đúng nhưng cách truyền tải dài, khó hiểu, xa với công việc và cuộc sống thì hiệu quả sẽ không cao. Do đó, Công đoàn tỉnh sẽ chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng trực quan, dễ nhớ, có tính tương tác và sát nhu cầu thực tế. Công đoàn cơ sở tận dụng thời gian giao ca, giờ nghỉ, sinh hoạt để truyền tải thông tin đến NLĐ. Nội dung tập trung vào những vấn đề NLĐ quan tâm như: Việc làm, tiền lương, hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, quan hệ lao động, kỹ năng nghề nghiệp, chuyển đổi số và các chính sách liên quan.

Khi NLĐ hiểu chính sách, biết quyền của mình, hiểu trách nhiệm của mình thì công tác tuyên truyền mới thực sự có ý nghĩa. Khi đó, tuyên truyền không còn là việc “truyền đạt” một chiều mà trở thành quá trình đồng hành với NLĐ.

- Vậy, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho người lao động như thế nào?

- LĐLĐ tỉnh sẽ tăng cường các sản phẩm video clip, infographic, podcast, phóng sự, tọa đàm, tiểu phẩm; đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”; nghiên cứu phối hợp với các nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội để truyền thông chính sách, pháp luật gần gũi hơn. LĐLĐ tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, ít nhất 65% hoạt động, sản phẩm tuyên truyền của các cấp công đoàn được triển khai hoặc hỗ trợ bằng nền tảng, công cụ số. Tuy nhiên, số hóa không thay thế hoàn toàn tuyên truyền trực tiếp mà phải kết hợp linh hoạt, phù hợp với từng nhóm NLĐ.

Cùng với đó, LĐLĐ tỉnh sẽ tiếp tục phát huy chương trình “Sáng kiến số”, triển khai sâu rộng cuộc thi viết “Chuyện nghề tôi kể” và triển khai mô hình “Mỗi Công đoàn cơ sở một sản phẩm tuyên truyền”. Từ năm 2027, khuyến khích mỗi Công đoàn cơ sở xây dựng ít nhất một sản phẩm tuyên truyền sáng tạo mỗi năm như: Video, infographic, podcast, tiểu phẩm hoặc câu chuyện nghề nghiệp... Sản phẩm tốt sẽ được lựa chọn để nhân rộng.

LĐLĐ tỉnh cũng xác định xây dựng mạng lưới “Công nhân nòng cốt tuyên truyền tại doanh nghiệp (DN)”, nhất là DN ngoài khu vực Nhà nước. Đây là những đoàn viên tích cực, có uy tín, làm cầu nối thông tin giữa công đoàn và NLĐ, đồng thời giúp công đoàn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở. Cùng với đó, sẽ triển khai mô hình “Không gian Công đoàn số tại DN” nhằm tạo các kênh hoặc điểm tiếp cận thông tin số để công nhân dễ tra cứu chính sách, pháp luật, quyền lợi, hoạt động công đoàn và gửi phản ánh, kiến nghị.

- Trong thời gian tới, Công đoàn tỉnh sẽ làm gì để chủ động nắm bắt tư tưởng và định hướng thông tin trong công nhân?

- Trước hết, LĐLĐ tỉnh sẽ củng cố đội ngũ cán bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên; chú trọng lực lượng nòng cốt là công nhân tại cơ sở. Đồng thời, triển khai khảo sát, xây dựng mạng lưới công nhân nòng cốt tham gia tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của NLĐ. Trên cơ sở đó, công đoàn kịp thời định hướng, cung cấp thông tin chính thống, tuyên truyền, vận động và đấu tranh phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc liên quan đến Đảng, Nhà nước, tổ chức công đoàn và giai cấp công nhân. Mục tiêu là giúp NLĐ có khả năng nhận diện thông tin, không bị dẫn dắt bởi những nội dung thiếu kiểm chứng.

Để làm được điều đó, đội ngũ tuyên truyền viên cũng phải được nâng cao chất lượng. LĐLĐ tỉnh sẽ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số, kỹ năng khai thác dữ liệu, an toàn thông tin, kỹ năng nắm bắt và xử lý tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; đồng thời chú trọng lực lượng tuyên truyền tại DN, nhất là DN ngoài khu vực Nhà nước. Công đoàn cũng chú trọng giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp.

Tổ chức công đoàn sẽ luôn đồng hành với đoàn viên, NLĐ bằng những việc làm thiết thực và phù hợp. Từ một chính sách được hiểu đúng, một quyền lợi được bảo vệ, một sáng kiến được ghi nhận có thể tạo nên những thay đổi tích cực. Khi NLĐ tin tưởng, chủ động học tập, làm việc và đóng góp, đó cũng là nền tảng để xây dựng giai cấp công nhân Khánh Hòa hiện đại, lớn mạnh, góp phần vào sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.

- Trân trọng cảm ơn ông!