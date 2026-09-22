'Nỗi buồn' cổ phiếu IPO: HPA, VPX giảm mạnh nhất

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Từ cuối năm 2025 đến nay, thị trường chứng khoán Việt Nam liên tục đón những “tân binh” lên sàn. Nhóm công ty chứng khoán đông đảo nhất, với Chứng khoán Kỹ Thương (mã TCX), Chứng khoán VPBank (VPBankS, mã VPX), Chứng khoán VPS (mã VCK) và Chứng khoán LPS (mã LPS). Bên cạnh đó là những doanh nghiệp thuộc các tập đoàn lớn như CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (mã HPA), CTCP Hạ tầng Gelex (mã GEL), CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (mã DMX).

Quy mô huy động của nhiều thương vụ lên tới hàng nghìn, thậm chí hơn chục nghìn tỷ đồng. Song trái với không khí sôi động tại thời điểm IPO, diễn biến thị giá sau đó lại mang đến “nỗi buồn” cho không ít nhà đầu tư.

HPA mất gần 37%, VPX giảm 30%

Kết phiên 21/9, cả 7 cổ phiếu kể trên đều đang giao dịch thấp hơn giá IPO. Cổ phiếu có mức giảm mạnh nhất trong nhóm là HPA của Nông nghiệp Hòa Phát.

Doanh nghiệp hoàn tất chào bán 30 triệu cổ phiếu trong đợt IPO vào tháng 1/2026, với giá 41.900 đồng/cổ phiếu. Mã chào sàn vào ngày 6/2/2026 với giá tham chiếu bằng giá IPO. Đến nay, thị giá của HPA chỉ còn 26.600 đồng/cp, tương ứng giảm gần 37%.

Cổ phiếu HPA liên tục đi xuống kể từ khi lên sàn.

VPX của VPBankS cũng giảm sâu. Cuối năm 2025, công ty chứng khoán này thực hiện IPO 375 triệu cổ phiếu với giá 33.900 đồng/cổ phiếu, huy động hơn 12.700 tỷ đồng. Đây là một trong những thương vụ IPO lớn nhất thị trường trong năm.

Ngày 11/12/2025, 1,875 tỷ cổ phiếu VPX chính thức giao dịch trên HoSE với giá tham chiếu bằng giá IPO, tương ứng vốn hóa gần 64.000 tỷ đồng.

Đến nay, VPX chỉ còn 23.900 đồng/cổ phiếu, tương ứng giảm khoảng 30% so với giá IPO.

Tình cảnh tương tự diễn ra với LPS của Chứng khoán LPS, một trong những “tân binh” mới nhất trên HoSE.

LPBS IPO thành công gần 142 triệu cổ phiếu vào tháng 6/2026 với giá 30.000 đồng/cổ phiếu, thu về khoảng 4.256 tỷ đồng. Sau đó, hơn 1,4 tỷ cổ phiếu LPS chính thức giao dịch trên HoSE từ ngày 18/8/2026.

Ngay sau khi lên sàn, LPS liên tục chịu áp lực bán. Chỉ sau hơn một tháng giao dịch, cổ phiếu này đã giảm khoảng 28%, từ 30.000 đồng/cổ phiếu phiên chào sàn xuống 21.500 đồng/cổ phiếu kết phiên 21/9.

Cùng nằm trong nhóm cổ phiếu chứng khoán IPO quy mô lớn, VCK của Chứng khoán VPS cũng chưa mang lại kết quả tích cực cho nhà đầu tư mua từ đợt chào bán.

Cuối năm 2025, VPS IPO hơn 202,3 triệu cổ phiếu với giá 60.000 đồng/cổ phiếu, huy động hơn 12.100 tỷ đồng. Cổ phiếu chính thức giao dịch trên HoSE ngày 16/12/2025.

Ngay trong những tháng đầu sau niêm yết, VCK đã giảm mạnh. Sau khi doanh nghiệp phát hành cổ phiếu thưởng, giá IPO điều chỉnh tương ứng khoảng 37.500 đồng/cổ phiếu. Mã kết phiên 21/9 ở giá 28.800 đồng/cp, tương ứng giảm 23%.

TCX của Chứng khoán Kỹ Thương là cổ phiếu giữ giá tốt nhất trong nhóm “tân binh” ngành chứng khoán. Công ty này từng tạo sức hút lớn khi IPO 231,15 triệu cổ phiếu với giá 46.800 đồng/cổ phiếu, huy động hơn 10.800 tỷ đồng. Lượng đăng ký mua khi đó cao gấp khoảng 2,5 lần lượng cổ phiếu chào bán.

Sau các đợt phân phối cổ tức bằng tiền và cổ phiếu, giá IPO điều chỉnh của TCX còn khoảng 33.071 đồng/cổ phiếu. Kết phiên 21/9, mã đứng ở giá 31.000 đồng/cổ phiếu.

GEL của Hạ tầng Gelex và DMX của Điện Máy Xanh cũng giữ giá tốt hơn. Hạ tầng Gelex IPO 100 triệu cổ phiếu với giá bình quân khoảng 28.820 đồng/cổ phiếu. Hiện mã đứng ở mốc 28.600 đồng/cp.

DMX kết phiên 21/9 ở giá 77.000 đồng/cổ phiếu, giảm nhẹ so với giá IPO là 80.000 đồng/cổ phiếu.

Cạnh tranh "hút" vốn khi thanh khoản eo hẹp

Diễn biến của các cổ phiếu IPO trên cho thấy sức hút lớn trong giai đoạn IPO không đồng nghĩa cổ phiếu sẽ duy trì được mức định giá đó sau khi lên sàn.

TCBS từng ghi nhận lượng đăng ký mua gấp 2,5 lần lượng chào bán; VPS cũng có hơn 220 triệu cổ phiếu đăng ký mua so với khoảng 202 triệu đơn vị chào bán. Tuy nhiên, khi bước vào giao dịch, cổ phiếu phải đối mặt trực tiếp với cung - cầu và quá trình định giá lại của thị trường.

Một yếu tố khác là sự thay đổi đáng kể của môi trường thanh khoản. Các thương vụ IPO lớn cuối năm 2025 được triển khai khi thanh khoản thị trường ở mức cao, có thời điểm giá trị giao dịch bình quân vượt 30.000 tỷ đồng/phiên. Trong những tháng gần đây, con số này giảm về khoảng 13.000-14.000 tỷ đồng/phiên.

Sự xuất hiện của những doanh nghiệp mới giúp thị trường có thêm hàng hóa và mở rộng lựa chọn cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, trong bối cảnh dòng tiền không còn dồi dào như giai đoạn cuối năm 2025, lượng cổ phiếu mới cũng phải cạnh tranh với các mã đang niêm yết để thu hút dòng vốn.