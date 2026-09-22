Sáng 22-9, Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ quản lý văn hóa, thể thao, du lịch cho 73 học viên là lãnh đạo, quản lý và công chức tham mưu về văn hóa, thể thao, du lịch cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu và học viên dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng.

Trong 3 ngày (22 đến 24-9), các học viên được học tập các chuyên đề về: Phân định thẩm quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch ở cấp xã; kỹ năng tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển văn hóa, thể thao và du lịch ở cấp xã; tổ chức, quản lý hoạt động văn hóa, gia đình và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Lớp bồi dưỡng cũng trang bị cho học viên kiến thức, nghiệp vụ tổ chức, quản lý và phát triển hoạt động thể dục, thể thao quần chúng ở cơ sở; quản lý, hỗ trợ phát triển du lịch và quảng bá hình ảnh địa phương ở cấp xã. Bên cạnh đó, các học viên được chia sẻ kinh nghiệm quản lý và xử lý các tình huống thực tiễn trong lĩnh vực quản lý văn hóa, thể thao và du lịch ở cấp xã.

Quang cảnh buổi lễ.

Lớp bồi dưỡng góp phần nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng quản lý trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch. Đồng thời, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước tại cơ sở trong tình hình mới; nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh.