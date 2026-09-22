Chưa nghỉ hết ngày phép năm, trường hợp nào người lao động được trả tiền?

Nhiều người lao động còn ngày phép năm chưa sử dụng cho rằng có thể được quy đổi thành tiền và bên sử dụng lao động sẽ trả khoản tiền đó.

Một số người dẫn Nghị định số 283/2026/NĐ-CP của Chính phủ: "Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng", có hiệu lực từ ngày 10/9/2026.

Vậy có phải người lao động cứ không nghỉ hết phép năm là công ty bắt buộc phải thanh toán bằng tiền?

Khi nào ngày phép chưa nghỉ được trả thành tiền?

Theo khoản 3 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019, người lao động thôi việc hoặc bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

Như vậy, nghĩa vụ thanh toán bắt buộc phát sinh khi người lao động chấm dứt việc làm mà vẫn còn ngày phép chưa nghỉ.

Khoản 3, Điều 113 Bộ luật Lao động.

Người lao động vẫn đang làm việc có được nhận tiền nếu không nghỉ hết phép năm?

Nếu người lao động vẫn đang làm việc cho người sử dụng lao động thì pháp luật không bắt buộc người sử dụng lao động phải quy đổi những ngày phép chưa nghỉ của người lao động thành tiền.

Nhưng việc có quy đổi hay không cũng còn tùy thỏa thuận hay quy chế trong mỗi doanh nghiệp.

Trường hợp nào doanh nghiệp có thể bị phạt đến 100 triệu đồng?

Nghị định 283/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 10/9/2026, quy định xử phạt hành vi không trả hoặc trả không đủ tiền lương cho những ngày phép chưa nghỉ khi người lao động thôi việc hoặc mất việc làm.

Mức phạt đối với cá nhân được xác định theo số người lao động bị vi phạm, từ 5 - 10 triệu đồng nếu liên quan đến 1 - 10 người, tăng dần và đạt mức 40 - 50 triệu đồng nếu liên quan từ 301 người trở lên, theo Khoản 2, Điều 23 của Nghị định.

Doanh nghiệp và các tổ chức bị phạt gấp đôi mức áp dụng đối với cá nhân, theo Khoản 2, Điều 7 của Nghị định nêu trên. Vì vậy, mức phạt cao nhất có thể lên đến 100 triệu đồng.

Ngoài tiền phạt, người sử dụng lao động còn phải trả đủ khoản tiền lương còn thiếu, kèm theo tiền lãi tính trên số tiền chậm trả hoặc trả thiếu.

Một phần Khoản 2, Điều 23 của Nghị định 283/2026/NĐ-CP.

Như vậy, không phải người lao động cứ chưa nghỉ hết ngày phép năm là được quy đổi thành tiền. Quyền được thanh toán bắt buộc chủ yếu áp dụng khi người lao động thôi việc hoặc mất việc làm mà vẫn còn ngày phép năm chưa nghỉ mà thôi.