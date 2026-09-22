Công ty Mua bán nợ Thuận Minh bị xử phạt

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo ban hành Quyết định số 528/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Mua bán nợ Thuận Minh.

Công ty Cổ phần Mua bán nợ Thuận Minh vi phạm lĩnh vực chứng khoán (ảnh minh họa AI).

Thông báo của UBCKNN cho biết, Công ty Cổ phần Mua bán nợ Thuận Minh bị phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty chậm công bố thông tin (CBTT) cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ 10 ngày làm việc trở lên các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2021, Tình hình thanh toán lãi gốc trái phiếu năm 2021, Tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu năm 2021, BCTC bán niên 2022, Tình hình thanh toán lãi gốc trái phiếu bán niên 2022, Tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu bán niên 2022...

Công ty cũng chậm CBTT cho HNX dưới 10 ngày làm việc các tài liệu: Hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn trái phiếu TMDCH2123001.