'Ngọc nữ màn ảnh' gặp sự cố

Mới đây, Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải cùng xuất hiện tại một sự kiện giải trí. Kể từ khi xác nhận trở lại màn ảnh Việt, nữ diễn viên nhận được nhiều sự quan tâm mỗi lần góp mặt tại một sự kiện. Lần này, việc cô đi cùng người bạn diễn từng đóng cặp trong Bỗng Dưng Muốn Khóc cũng khiến khán giả chú ý.

Cô cùng Lương Mạnh Hải sánh đôi tại buổi premiere phim Ngày Con Còn Mẹ, nhanh chóng trở thành tâm điểm ống kính truyền thông.

Tuy nhiên, một tình huống bất ngờ đã xảy ra khi cả hai di chuyển tại khu vực thang cuốn. Theo đoạn clip được ghi lại bởi "team qua đường", đôi giày cao gót của Tăng Thanh Hà bất ngờ bị vướng vào thang cuốn, khiến nữ diễn viên gặp chút lúng túng. Chứng kiến sự việc, Lương Mạnh Hải lập tức ngồi xuống, hỗ trợ bạn thân chỉnh lại giày.

Lương Mạnh Hải hỗ trợ khi Tăng Thanh Hà gặp sự cố (Ảnh: @meowentertainment)

Hành động nhanh chóng và tự nhiên của nam diễn viên khiến nhiều người thích thú. Khoảnh khắc cả hai tương tác thân thiết cũng nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Dù gặp sự cố bất ngờ, Tăng Thanh Hà vẫn giữ được thần thái rạng rỡ, thoải mái tiếp tục di chuyển vào bên trong sự kiện. Tình huống nhỏ này vô tình trở thành điểm nhấn đáng yêu, cho thấy sự ăn ý và thân thiết của đôi bạn sau nhiều năm gắn bó.

Tăng Thanh Hà diện đơn giản nhưng vẫn nổi bật giữa sự kiện. Ảnh: Gia đình Việt.

Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải có cơ hội kết hợp trong bộ phim Bỗng Dưng Muốn Khóc, lên sóng vào tháng 8/2008. Tác phẩm nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên màn ảnh nhỏ, đưa tên tuổi cả hai đến gần hơn với đông đảo khán giả. Trong phim, Tăng Thanh Hà đảm nhận vai Trúc, cô gái bán sách có tính cách mạnh mẽ, còn Lương Mạnh Hải vào vai Bảo Nam, chàng công tử nhà giàu với cuộc sống hoàn toàn đối lập.

Sự kết hợp ăn ý cùng những màn tung hứng tự nhiên giúp Trúc và Bảo Nam trở thành một trong những cặp đôi màn ảnh được yêu thích nhất thời điểm đó. Sau nhiều năm, bộ phim vẫn thường xuyên được khán giả nhắc lại như một phần ký ức thanh xuân của thế hệ 8X, 9X.

Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải từ bạn diễn màn ảnh đến bạn thân ngoài đời thực. Ảnh Phụ nữ mới

Không chỉ là bạn diễn ăn ý, Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải còn duy trì tình bạn thân thiết ngoài đời. Dù mỗi người lựa chọn một hướng đi riêng, cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, thỉnh thoảng hội ngộ và dành cho nhau những lời chúc trong các dịp đặc biệt. Chính vì vậy, những khoảnh khắc tương tác tự nhiên của bộ đôi mỗi lần xuất hiện cùng nhau luôn nhận được sự yêu thích từ khán giả.

Cả hai vẫn duy trì tình bạn thân thiết sau 18 năm. Ảnh: @luongmanhhai.