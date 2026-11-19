Quốc Trường là nam diễn viên quen mặt với khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình ăn khách. Sở hữu vẻ ngoài nam tính, chiều cao nổi bật cùng phong thái lịch lãm, anh thường được nhắc đến như một trong những mỹ nam có sức hút của showbiz Việt. Đặc biệt, hình tượng những nhân vật thành đạt, phong độ trên màn ảnh càng giúp nam diễn viên ghi điểm trong mắt công chúng.

Sở hữu ngoại hình sáng cùng lối diễn xuất ấn tượng, Quốc Trường rất được lòng công chúng, đặc biệt là phái nữ.

Ngoài sự nghiệp nghệ thuật rực rỡ, Quốc Trường cũng gây chú ý bởi tính cách hài hước và những chia sẻ dí dỏm trên mạng xã hội. Đây cũng là một trong những lý do giúp anh duy trì lượng người hâm mộ đông đảo, nhất là các khán giả nữ.

Chính vì vậy, động thái mới nhất của Quốc Trường trong Ngày Quốc tế Đàn ông 19/11 khiến nhiều người không khỏi thích thú. Cụ thể, nam diễn viên đăng tải dòng trạng thái: "Đi làm sáng giờ không thấy cô gái nào nhắn tin chúc cả". Chỉ với một câu than thở ngắn gọn, anh đã nhanh chóng tạo nên tình huống hài hước khi đặt cạnh hình ảnh một mỹ nam vốn được nhiều chị em yêu thích.

Quốc Trường ngậm ngùi vì chưa nhận được lời chúc từ bóng hồng nào.

Bài đăng khiến cư dân mạng bật cười bởi sự đối lập thú vị giữa độ nổi tiếng, vẻ ngoài điển trai của Quốc Trường và lời than thở có phần cô đơn trong ngày đặc biệt dành cho phái mạnh. Nhiều người cho rằng với sức hút vốn có, nam diễn viên đáng lẽ phải nhận được không ít lời chúc từ người hâm mộ, thay vì phải lên mạng xã hội "nhắc khéo" như vậy.

Không ít khán giả cũng nhanh chóng hưởng ứng màn than thở của nam diễn viên bằng những bình luận hài hước. Một số người cho rằng có lẽ các cô gái đang chờ anh chủ động gửi lời chúc ngược lại, trong khi những người khác lại trêu rằng Quốc Trường chỉ cần lên tiếng một câu là chắc chắn sẽ có thêm nhiều lời chúc gửi đến.

Có thể thấy, sức hút của Quốc Trường không chỉ đến từ ngoại hình hay những vai diễn trên màn ảnh mà còn nằm ở cách anh tương tác tự nhiên với công chúng. Và trong ngày dành riêng cho phái mạnh năm nay, nam diễn viên đã có một màn "đòi quà" khá đặc biệt. Biết đâu sau lời than thở này, hộp thư của anh sẽ sớm nhộn nhịp hơn với những lời chúc muộn từ hội chị em!