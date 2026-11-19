Jisoo (Blackpink) gây chú ý khi tiết lộ thói quen sinh hoạt và bí quyết khéo léo rời khỏi những buổi tụ tập kéo dài. Ảnh: Poster JISOO

Trong cuộc trò chuyện mới đây với nhà sản xuất nổi tiếng Hàn Quốc Na Young Seok, Jisoo đã hé lộ nhiều điều thú vị về tính cách và cuộc sống thường ngày. Đằng sau hình ảnh một ngôi sao Kpop thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện lớn, nữ ca sĩ cho thấy mình là người có nguyên tắc rõ ràng trong việc quản lý thời gian cá nhân.

Theo Jisoo, kết quả trắc nghiệm tính cách MBTI của cô luôn là INTJ trong hơn ba năm qua. Nữ ca sĩ cho biết tỷ lệ thiên hướng lý trí (T) của mình vào khoảng 60%. Dù thường được nhận xét là người suy nghĩ thực tế, cô khẳng định bản thân không hoàn toàn thiếu sự nhạy cảm hay những phản ứng giàu cảm xúc.

Khi câu chuyện chuyển sang tính cách của các thành viên Blackpink, Jisoo nhắc đến Rosé như một người có xu hướng sống theo cảm xúc và dễ dàng hòa mình vào những cuộc vui.

Theo lời Jisoo, Rosé thường rất hào hứng với các hoạt động cùng bạn bè. Chẳng hạn, trong một bữa ăn, nếu bất chợt nghe thấy bài hát yêu thích, Rosé có thể lập tức đề xuất cả nhóm chuyển sang một địa điểm khác để hát karaoke.

Trong khi đó, Jisoo lại có cách tận hưởng thời gian rảnh khác biệt. Dù không ngại những cuộc hẹn bất ngờ, cô luôn cố gắng điều chỉnh lịch trình để bảo đảm thời gian nghỉ ngơi.

Nữ ca sĩ tiết lộ một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của mình là phải được nằm nghỉ trước 23h. Để thực hiện điều này, Jisoo sẵn sàng rút ngắn những công việc không quá cần thiết, thậm chí bỏ qua một vài bước trong quy trình chăm sóc da buổi tối.

Vì vậy, nếu nhận thấy một buổi gặp gỡ có khả năng kéo dài quá khuya, cô thường cân nhắc từ chối ngay từ đầu thay vì tham gia rồi phải tìm cách ra về.

Nghe chia sẻ của Jisoo, nhà sản xuất Na Young Seok tỏ ra bất ngờ. Ông kể rằng bản thân từng tham dự những cuộc tụ tập kéo dài đến tận 6h sáng và đôi khi phải nghĩ cách rời đi mà không khiến mọi người chú ý.

Từ câu chuyện này, Jisoo hài hước bật mí bí quyết riêng mà cô thường áp dụng trong các buổi liên hoan sau concert hoặc sự kiện.

Thay vì mang túi xách vào nơi ăn uống, nữ ca sĩ thường để sẵn đồ dùng cá nhân trên xe. Theo Jisoo, cách chuẩn bị này giúp cô không phải quay lại lấy túi hoặc thực hiện thêm những bước không cần thiết khi muốn ra về.

Khi Na Young Seok hỏi liệu đây có phải một phương án được tính toán trước để có thể rời khỏi cuộc vui bất cứ lúc nào, Jisoo bật cười và thừa nhận.

Những chia sẻ của thành viên Blackpink nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi sự gần gũi và hài hước. Câu chuyện cũng cho thấy dù hoạt động trong môi trường giải trí sôi động, Jisoo vẫn ưu tiên duy trì nhịp sinh hoạt phù hợp với bản thân.

Bên cạnh những tiết lộ về đời sống cá nhân, Jisoo tiếp tục tập trung phát triển sự nghiệp âm nhạc solo. Nữ ca sĩ đã giới thiệu ca khúc Click vào tháng 9 và tiếp tục phát hành Addicted ngày 30.10, trong quá trình chuẩn bị cho album solo đầu tay.

Sau nhiều năm hoạt động cùng Blackpink, Jisoo đang từng bước xây dựng dấu ấn riêng, đồng thời tiếp tục nhận được sự quan tâm của công chúng qua cả các dự án nghệ thuật lẫn những câu chuyện đời thường.