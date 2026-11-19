Chiều 19/11, Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công bố dự án phim truyện điện ảnh Tuyên ngôn Độc lập do NSƯT Phi Tiến Sơn đảm nhiệm vai trò biên kịch và đạo diễn. Phim sản xuất theo đặt hàng của Nhà nước, dự kiến bấm máy đúng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Steven Nguyễn và Trọng Trí tại sự kiện.

Dự án được triển khai theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, nhằm phát huy giá trị lịch sử, bồi đắp sức mạnh nội sinh và tôn vinh tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của mỗi công dân đối với nền độc lập, tự do của dân tộc.

Dự án quy tụ dàn diễn viên gồm: Trần Việt Bắc, Lê Lưu Ly, Văn Anh, Nguyễn Văn Hiếu, vợ chồng diễn viên Việt Hoa – Trọng Trí cùng Steven Nguyễn - nam diễn viên liên tục góp mặt trong loạt phim trăm tỷ như: Mưa đỏ, Trại buôn người, Chị chị em em 3.

Dàn diễn viên và ê-kíp sản xuất tại lễ công bố.

Tại lễ công bố, ông Lê Thanh Lịch, Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam kiêm Giám đốc sản xuất dự án cho biết, bộ phim đã được ấp ủ nhiều năm với kỳ vọng lan tỏa giá trị tư tưởng và nghệ thuật của sự kiện 2/9/1945, đặc biệt là khơi dậy lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ.

Về phía ê-kíp sáng tạo, NSƯT Phi Tiến Sơn (phim Đào, Phở và Piano) cho biết ông không chỉ tập trung vào khoảnh khắc đọc bản Tuyên ngôn Độc lập mà còn muốn kể câu chuyện về những con người và hoàn cảnh đã làm nên thời khắc lịch sử ấy. Để tạo nên sức hấp dẫn điện ảnh, đạo diễn lựa chọn kết hợp giữa sự kiện, nhân vật có thật, giữ vững nguyên tắc tôn trọng sự thật và không làm sai lệch bản chất lịch sử. Ê-kíp cũng đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng về bối cảnh, phục trang và không khí Hà Nội năm 1945 nhằm mang đến trải nghiệm chân thực nhất cho người xem.

NSƯT Phi Tiến Sơn.

Theo kế hoạch, phần lớn bối cảnh của Tuyên ngôn Độc lập sẽ được dàn dựng và ghi hình tại Trường quay của Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam tại Đông Anh, Hà Nội. Phim dự kiến hoàn thành và ra mắt công chúng vào dịp Quốc khánh 2027.

Phim "Đào, Phở và Piano":

Ảnh: BTC