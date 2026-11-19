Tuấn Trần: Cao 1,86m, đóng 7 phim trăm tỷ nhưng chưa công khai người yêu

Sinh năm 1992, Tuấn Trần là một trong những nam diễn viên nổi bật của điện ảnh Việt những năm gần đây. Từ những vai diễn trên truyền hình và web-drama, anh từng bước khẳng định tên tuổi qua các dự án điện ảnh ăn khách, đồng thời ghi dấu ấn với ngoại hình nam tính, chiều cao 1,86m và phong cách thời trang lịch lãm.

Đến nay, Tuấn Trần đã góp mặt trong 7 bộ phim đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng, gồm Bố già (2021), Đất rừng phương Nam (2023), Mai (2024), Làm giàu với ma (2024), Làm giàu với ma 2 (2025), Mang mẹ đi bỏ (2025) và Báu vật trời cho (2026). Tổng doanh thu của những tác phẩm này vượt 1.500 tỷ đồng, giúp nam diễn viên được khán giả gọi là một trong những gương mặt “nghìn tỷ” của màn ảnh Việt.

Không chỉ thành công về doanh thu, Tuấn Trần còn được đánh giá cao nhờ khả năng biến hóa qua nhiều dạng vai. Anh từng lập chuỗi 4 phim trăm tỷ liên tiếp, qua đó khẳng định sức hút với khán giả tại phòng vé. Dù vậy, nam diễn viên cũng thừa nhận thành công đi kèm áp lực, bởi mỗi vai diễn mới đều đòi hỏi sự đầu tư và nỗ lực để không phụ kỳ vọng.

Bên cạnh sự nghiệp, Tuấn Trần còn gây chú ý với ngoại hình nổi bật. Sở hữu vóc dáng cao ráo, gương mặt góc cạnh cùng phong thái tự tin, anh thường xuất hiện lịch lãm trong những bộ vest tại sự kiện. Ngoài đời, nam diễn viên lại chuộng trang phục trẻ trung, năng động, phù hợp với hình ảnh gần gũi.

Ở tuổi 34, Tuấn Trần vẫn khá kín tiếng về đời tư và chưa công khai mối quan hệ tình cảm. Anh từng nhiều lần được khán giả ghép đôi với Phương Anh Đào sau màn kết hợp ăn ý trong Mai và Báu vật trời cho. Tuy nhiên, cả hai chưa xác nhận chuyện hẹn hò. Phương Anh Đào cũng từng khẳng định mối quan hệ giữa cô và Tuấn Trần chỉ là bạn bè.

Tuấn Trần khoe vẻ ngoài điển trai, phong cách lịch lãm trong video đăng trên trang cá nhân. Nguồn: Facebook Tuấn Trần

Steven Nguyễn: Từ nhân viên soát vé đến diễn viên nghìn tỷ, tuổi 35 vẫn độc thân kín tiếng

Cùng với Tuấn Trần, Steven Nguyễn là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm nhờ thành công liên tiếp tại phòng vé. Nam diễn viên tên thật là Nguyễn Huy, sinh năm 1991 tại TP.HCM. Trước khi được đông đảo khán giả biết đến, anh từng trải qua nhiều năm chật vật theo đuổi nghề diễn.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Steven Nguyễn quyết định theo đuổi nghệ thuật nhưng con đường sự nghiệp không thuận lợi ngay từ đầu. Anh từng nhận các vai quần chúng, làm nhân viên soát vé tại sân khấu để trang trải cuộc sống. Sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, nam diễn viên dần tạo được dấu ấn với vai chính trong web-drama Bi Long đại ca.

Bước ngoặt lớn đến khi Steven Nguyễn tham gia bộ phim Mưa đỏ, tác phẩm đạt doanh thu khoảng 714 tỷ đồng. Thành công này giúp tên tuổi anh được chú ý rộng rãi, mở ra nhiều cơ hội trong lĩnh vực điện ảnh.

Năm 2026, Steven Nguyễn tiếp tục góp mặt trong hai dự án ăn khách là Trại buôn người, đạt hơn 496 tỷ đồng, và Chị chị em em 3, thu gần 109 tỷ đồng. Tổng doanh thu của ba bộ phim vượt 1.300 tỷ đồng, đưa anh vào nhóm diễn viên có các tác phẩm đạt doanh thu cộng dồn trên nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh khả năng diễn xuất, Steven Nguyễn còn sở hữu ngoại hình nam tính, thân hình săn chắc và cơ bụng 6 múi. Anh thường xuyên tập luyện thể thao để duy trì thể lực, đồng thời gây ấn tượng với phong cách mạnh mẽ trong các bộ ảnh cũng như những vai diễn hành động.

Dù được nhiều khán giả yêu mến, nam diễn viên 35 tuổi vẫn chưa công khai người yêu. Anh từng được ghép đôi với một số đồng nghiệp nữ như Khả Như và Minh Trang, song khẳng định những mối quan hệ này chỉ dừng ở tình bạn, đồng nghiệp.

Về hình mẫu bạn đời, Steven Nguyễn không quá đặt nặng ngoại hình mà coi trọng sự quan tâm, biết vun vén gia đình, hiếu thảo với cha mẹ và thấu hiểu công việc của người làm nghệ thuật. Ngoài thời gian đóng phim, anh thích đọc sách, tập luyện, gặp gỡ bạn bè và dành thời gian cho gia đình.

Cùng sở hữu ngoại hình cuốn hút và những dấu ấn đáng chú ý tại phòng vé, Tuấn Trần và Steven Nguyễn đang có sự nghiệp ngày càng phát triển. Trong khi đó, chuyện tình cảm của hai mỹ nam vẫn là điều khiến nhiều người hâm mộ tò mò.

Steven Nguyễn khoe khoảnh khắc đời thường khi chơi guitar, gây chú ý với vẻ ngoài điển trai. Nguồn: Facebook Nguyễn Steven

Ảnh: FBNV