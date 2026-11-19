Theo Mirror Media, cuộc sống và sự nghiệp của Phạm Băng Băng và Triệu Vy đang nhận được sự quan tâm khi cả hai có những bước chuyển đáng chú ý sau thời gian dài chịu ảnh hưởng bởi các bê bối. Từng là những mỹ nhân quyền lực của làng giải trí Hoa ngữ, hai nữ diễn viên giờ đây lại theo đuổi những mục tiêu khác biệt.

Phạm Băng Băng và Triệu Vy từng cùng góp mặt trong bộ phim truyền hình đình đám Hoàn Châu Cách Cách. Nếu Triệu Vy ghi dấu ấn với vai Tiểu Yến Tử thì Phạm Băng Băng được biết đến qua nhân vật Kim Tỏa. Thành công của tác phẩm giúp cả hai trở thành những gương mặt quen thuộc với khán giả châu Á, đồng thời mở ra sự nghiệp rực rỡ trên màn ảnh.

Phạm Băng Băng và Triệu Vy từng là hai mỹ nhân đình đám của Hoàn Châu Cách Cách, nay có những lựa chọn khác biệt trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, những biến cố sau đó khiến con đường nghệ thuật của hai nữ diễn viên thay đổi đáng kể. Năm 2018, Phạm Băng Băng vướng bê bối trốn thuế, dẫn đến việc hoạt động tại thị trường giải trí Trung Quốc đại lục bị đình trệ. Trong khi đó, Triệu Vy bất ngờ bị hạn chế xuất hiện trên nhiều nền tảng giải trí từ năm 2021, dù nguyên nhân cụ thể chưa được công bố rõ ràng.

Khác với giai đoạn đỉnh cao khi thường xuyên góp mặt trong các dự án thương mại lớn, Phạm Băng Băng lựa chọn tìm kiếm cơ hội ở thị trường quốc tế. Nữ diễn viên chủ động hợp tác với các nhà làm phim tại Hàn Quốc, Nhật Bản và Đông Nam Á, tập trung vào những tác phẩm có tính thử nghiệm và yêu cầu cao về diễn xuất.

Sau những biến cố, Phạm Băng Băng tìm kiếm cơ hội tại thị trường quốc tế, trong khi Triệu Vy dần rút khỏi ánh đèn sân khấu.

Một trong những bước ngoặt quan trọng nhất là bộ phim Địa Mẫu của đạo diễn Trương Cát An. Trong tác phẩm điện ảnh Malaysia, Phạm Băng Băng chấp nhận thay đổi ngoại hình, hạn chế trang điểm và tìm hiểu cuộc sống lao động địa phương để thể hiện nhân vật. Vai diễn này mang về cho cô giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải Kim Mã lần thứ 62 vào tháng 11/2025.

Thành tích trên đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của Phạm Băng Băng ở lĩnh vực điện ảnh nghệ thuật. Sau nhiều năm bị gắn với hình ảnh ngôi sao thảm đỏ, nữ diễn viên cho thấy mong muốn được nhìn nhận qua khả năng hóa thân thay vì chỉ dựa vào danh tiếng hay ngoại hình.

Đáng chú ý, Phạm Băng Băng tiếp tục thử sức với Nhật ký ông già điên do đạo diễn Vương Dĩnh thực hiện, chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn Nhật Bản Tanizaki Junichiro. Bộ phim khai thác những mối quan hệ gia đình phức tạp và các khía cạnh tâm lý nhạy cảm, đòi hỏi nữ diễn viên thể hiện một hình tượng khác biệt so với các vai diễn trước đây.

Phạm Băng Băng đánh dấu bước chuyển mình trong sự nghiệp khi giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Kim Mã lần thứ 62.

Theo Mirror Media, Phạm Băng Băng hiện có nguồn thu từ thương hiệu mỹ phẩm riêng, nhờ đó có điều kiện lựa chọn những dự án không đặt nặng thù lao. Thay vì tìm cách trở lại vị trí ngôi sao thương mại như trước, cô đang xây dựng hình ảnh một diễn viên hoạt động độc lập trên thị trường quốc tế.

Trái ngược với Phạm Băng Băng, Triệu Vy lại không tỏ ra sốt ruột với việc trở lại trước ống kính. Sau khoảng 5 năm ít xuất hiện công khai, nữ diễn viên gây chú ý khi tham dự một sự kiện tại Singapore vào tháng 10/2026 và chia sẻ về cuộc sống hiện tại.

Triệu Vy gây chú ý khi tái xuất tại một sự kiện ở Singapore sau thời gian dài ít xuất hiện trước công chúng.

Trong cuộc trò chuyện với truyền thông, Triệu Vy tiết lộ cô đang dành thời gian viết kịch bản cùng bạn bè, đồng thời thử nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quá trình sáng tạo nội dung phim ảnh. Nữ diễn viên bắt đầu quan tâm đến phim ngắn AI sau khi chứng kiến mẹ mình thường xuyên theo dõi thể loại này.

Khi được hỏi về khả năng tái xuất màn ảnh, Triệu Vy không đưa ra kế hoạch cụ thể. Cô thậm chí hài hước cho rằng khán giả nhớ mình vẫn có thể xem lại các tác phẩm cũ. Việc chuyển sang công việc hậu trường cũng giúp nữ diễn viên giảm bớt áp lực về hình ảnh và ngoại hình.

Thay vì vội vàng trở lại diễn xuất, Triệu Vy dành thời gian viết kịch bản và tìm hiểu ứng dụng AI trong sản xuất phim ảnh.

Thực tế, Triệu Vy từng có kinh nghiệm làm đạo diễn với bộ phim Gửi Tuổi Thanh Xuân, vì vậy việc cô quan tâm đến sáng tạo nội dung không phải hướng đi hoàn toàn mới. Tuy nhiên, lựa chọn kết hợp AI vào sản xuất phim cho thấy nữ diễn viên đang tìm kiếm cơ hội trong một lĩnh vực khác với thời kỳ nổi tiếng nhờ diễn xuất.

Gần ba thập kỷ sau Hoàn Châu Cách Cách, Phạm Băng Băng và Triệu Vy lựa chọn hai hướng đi riêng để tiếp tục hành trình nghệ thuật.v

Từ hai ngôi sao cùng bước ra khỏi Hoàn Châu Cách Cách, Phạm Băng Băng và Triệu Vy hiện đại diện cho hai cách thích nghi khác nhau sau biến cố. Một người tiếp tục theo đuổi danh hiệu và vai diễn trên màn ảnh, người còn lại lựa chọn làm việc phía sau máy quay. Sau gần ba thập kỷ kể từ bộ phim đưa họ đến với khán giả, sự nghiệp của hai mỹ nhân Hoa ngữ đã rẽ sang những con đường riêng.