Hòa Minzy tiếp tục trở thành tâm điểm trên mạng xã hội khi chia sẻ loạt hình ảnh mới trong chuyến đi chơi. Bên cạnh nhan sắc rạng rỡ của nữ ca sĩ, màn tương tác giữa cô và chồng sắp cưới Thăng Văn Cương dưới bài đăng cũng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả.

Cụ thể, Hòa Minzy đăng tải những bức ảnh mới kèm dòng trạng thái: “Thần thiếp xinh gái thế này mà hông thể có chàng Thăng Cương ở bên ngắm lá vàng”. Cách xưng hô mang màu sắc cổ trang, kết hợp với giọng điệu khiến bài viết thêm phần hài hước.

Nhan sắc xinh xắn của Hòa Minzy trong bộ hanbok.

Không để vợ phải chờ lâu, Thăng Cương lập tức xuất hiện ở phần bình luận và dành lời khen: “Nàng yêu của ta xinh đẹp quá”, kèm theo loạt biểu tượng hôn. Trước lời có cánh của chồng, Hòa Minzy tiếp tục tung hứng bằng câu trả lời: “Thăng Cương để thần thiếp mang cái lá vàng về cho chàng làm quà kỉ niệm”.

Màn đối đáp hài hước của Hòa Minzy và Thăng Cương.

Màn đối đáp ngắn gọn nhưng đầy tình cảm nhanh chóng khiến người hâm mộ thích thú. Nhiều người nhận xét cặp đôi có cách thể hiện tình cảm rất tự nhiên, không cần những lời lẽ quá ngọt ngào mà vẫn tạo được cảm giác gần gũi.

Đây cũng không phải lần đầu tiên chuyện tình cảm của Hòa Minzy và Thăng Cương nhận được sự quan tâm từ công chúng. Trước đó, nữ ca sĩ từng giữ kín mối quan hệ trong thời gian dài. Cả hai bén duyên năm 2022, sau đó âm thầm đồng hành và hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Đến ngày 7/3/2026, Hòa Minzy mới chính thức công khai người bạn đời của mình với khán giả.

Sau khi chia sẻ tin vui, Hòa Minzy dần cởi mở hơn khi đăng tải những khoảnh khắc đời thường bên nửa kia. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cũng từng cho biết sẽ cân nhắc việc chia sẻ hình ảnh cá nhân, bởi đặc thù công việc của Thăng Cương đòi hỏi sự kín đáo và tập trung. Cô mong muốn vừa có thể lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc, vừa tôn trọng công việc của người bạn đời.

Trong khi đó, trên mạng xã hội, Hòa Minzy vẫn được yêu mến bởi tính cách hoạt ngôn, hài hước và cách trò chuyện gần gũi với người hâm mộ. Từ những câu chuyện đời thường đến các màn tương tác với chồng sắp cưới, nữ ca sĩ thường tạo được không khí vui vẻ, thoải mái.

Hòa Minzy tay trong tay cùng chồng sắp cưới.

Bên cạnh cuộc sống tình cảm, Hòa Minzy vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và ghi dấu ấn với nhiều sản phẩm âm nhạc được khán giả đón nhận.

Không cần một màn thể hiện cầu kỳ, chỉ vài câu bình luận qua lại, Hòa Minzy và Thăng Cương vẫn khiến người xem cảm nhận được sự vui vẻ, gắn bó của cả hai. Những khoảnh khắc giản dị như vậy cũng là lý do chuyện tình cảm của nữ ca sĩ luôn nhận được nhiều sự quan tâm và lời chúc phúc từ khán giả.