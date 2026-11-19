Ngay khi đặt chân đến Cao Hùng, Đài Loan, các thành viên BTS đã nhanh chóng hòa mình vào không khí nhộn nhịp của thành phố bằng một hoạt động vô cùng đời thường: khám phá ẩm thực đường phố. Các chàng trai cùng nhau dạo quanh khu chợ đêm, thưởng thức những món ăn vặt địa phương. Đáng chú ý, diện mạo "thật" của nhóm trong lần xuất hiện này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. BTS thoải mái lộ mặt, thưởng thức ẩm thực đường phố Đài Loan.

BTS thoải mái lộ mặt tại đường phố Đài Loan.

Theo những hình ảnh được chia sẻ, các thành viên BTS khá thoải mái khi đi dạo giữa không gian đông đúc. Đây cũng là khoảnh khắc hiếm hoi người hâm mộ bắt gặp nhóm xuất hiện công khai trên phố với gương mặt gần như không che chắn. Thay vì đội mũ, đeo khẩu trang kín mít như nhiều lần trước, các chàng trai dường như tận hưởng khoảng thời gian thư giãn, gần gũi với nhịp sống địa phương.

Trong số đó, V (Kim Taehyung) là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm. Nam thần tượng xuất hiện với gương mặt mộc, không cần lớp trang điểm cầu kỳ nhưng vẫn thu hút ánh nhìn nhờ đường nét hài hòa, làn da sáng và diện mạo điển trai. Hình ảnh đời thường của anh nhanh chóng khiến người hâm mộ thích thú, đặc biệt khi đây là dịp hiếm hoi công chúng được nhìn thấy nam thần tượng thoải mái xuất hiện giữa nơi công cộng với vẻ ngoài tự nhiên đến vậy.

Bất ngờ trước mặt mộc siêu điển trai của V(BTS).

Vốn được xem là một trong những gương mặt nổi bật của Kpop, V nhiều lần gây chú ý nhờ ngoại hình có sức hút riêng. Từ những đường nét gương mặt sắc sảo, sống mũi cao đến thần thái cuốn hút trước ống kính, nam ca sĩ thường xuyên trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện. Tuy nhiên, không chỉ những hình ảnh được đầu tư kỹ lưỡng trên sân khấu hay trong các bộ ảnh thời trang, diện mạo giản dị của anh cũng có sức hút đáng kể.

Đặc biệt, kể từ khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự và trở lại với các hoạt động nghệ thuật, V ngày càng nhận được nhiều lời khen về ngoại hình. Nam thần tượng cho thấy sự thay đổi tích cực về vóc dáng, phong thái cũng như thần thái trưởng thành hơn. Những lần xuất hiện gần đây cho thấy anh vẫn duy trì được vẻ ngoài nổi bật, đồng thời mang đến hình ảnh chững chạc, nam tính hơn so với giai đoạn trước khi nhập ngũ.

Ngoại hình cực nam tính của V(BTS).

Khoảnh khắc các thành viên BTS cùng nhau đi chơi tại Cao Hùng cũng mang đến một khía cạnh gần gũi hơn về cuộc sống của những ngôi sao hàng đầu Kpop. Giữa lịch trình hoạt động dày đặc, những phút giây thư giãn, cùng nhau khám phá một thành phố mới phần nào cho thấy sự thoải mái và gắn kết của các thành viên.

Đặc biệt, với người hâm mộ V, hình ảnh nam thần tượng khoe mặt mộc giữa chợ đêm có lẽ là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ. Không sân khấu, không ánh đèn hay lớp trang điểm chuyên nghiệp, V vẫn giữ được sức hút vốn có. Một lần nữa, nam ca sĩ cho thấy sức hấp dẫn của mình không chỉ nằm ở những màn trình diễn được đầu tư công phu mà còn đến từ diện mạo tự nhiên trong những khoảnh khắc đời thường.