Sau thời gian chuẩn bị, dự án điện ảnh Đất Đỏ của đạo diễn Lê Văn Kiệt đã bước vào giai đoạn ghi hình. Phim lấy cảm hứng từ cuộc đời nữ anh hùng Võ Thị Sáu, quy tụ nhiều diễn viên trẻ nhưng chưa tiết lộ người đảm nhận vai chính.

Tại lễ khai máy hôm 17/11, các diễn viên chia sẻ sự háo hức xen lẫn áp lực khi tham gia một dự án có đề tài lịch sử. Diễn viên Bùi Hồng Nhật Hà cho biết cô đã trải qua nhiều tuần tập luyện để chuẩn bị cho vai diễn điện ảnh đầu tay.

Nghệ sĩ Ngọc Hiệp và diễn viên Gia Huy ở buổi khai máy tại TPHCM.

Nữ diễn viên thừa nhận đây là bước ngoặt lớn trong hành trình làm nghề. Từ khi nhận được thông báo trúng vai đến ngày chính thức khai máy, cô vẫn giữ nguyên cảm giác xúc động, đồng thời ý thức được những thử thách phía trước.

"Có hồi hộp, có háo hức, có cả những áp lực và kỳ vọng cho một hành trình hoàn toàn mới, một bước ngoặt lớn của tôi", nữ diễn viên chia sẻ.

Diễn viên Nguyễn Đình Khang xem Đất Đỏ là cơ hội tiếp tục khám phá những nhân vật mới. Nam diễn viên cho biết mỗi lần bắt đầu một dự án, anh đều có cảm giác hồi hộp bởi mỗi nhân vật mang một cuộc đời và câu chuyện khác nhau.

"Khang biết phía trước có nhiều điều phải học, phải cố gắng và cả những thử thách đang chờ đón. Nhưng Khang luôn trân trọng những cơ hội như thế này, vì chính những trải nghiệm ấy sẽ giúp mình trưởng thành hơn qua từng vai diễn", nam diễn viên nói.

Nguyễn Khánh My cũng xác nhận tham gia bộ phim. Nữ diễn viên bày tỏ sự trân trọng khi có cơ hội góp mặt trong câu chuyện về nữ anh hùng Võ Thị Sáu.

Dù nhiều diễn viên đã công khai tham gia Đất Đỏ, nhân vật được quan tâm nhất là Võ Thị Sáu vẫn chưa có thông tin chính thức.

Trong những hình ảnh giới thiệu dàn diễn viên tại lễ khai máy, nhà sản xuất tiếp tục che mặt nữ diễn viên đóng vai chính. Cách công bố này khiến danh tính người tái hiện hình tượng Võ Thị Sáu trên màn ảnh trở thành một trong những điểm gây tò mò của dự án.

Những bức hình do đoàn phim công bố đều che mặt nữ diễn viên đóng vai anh hùng Võ Thị Sáu.

Trước đó, Đất Đỏ tổ chức tuyển chọn diễn viên với sự tham gia của nhiều gương mặt trẻ. Cuộc tuyển chọn nhận được sự quan tâm lớn khi có khoảng 1.200 hồ sơ đăng ký casting trực tuyến gửi về. Trong số đó xuất hiện nhiều gương mặt trẻ có tiềm năng như Kiều Chinh, Á hậu Lâm Bích Tuyền, Lâm Thanh Mỹ, Kim Khánh (Kaycee), Hạo Khang, Ngân Chi, Lily Chen...

Yêu cầu của đoàn phim cho vai chị Võ Thị Sáu là nữ diễn viên trong độ tuổi 13-19, sở hữu vẻ đẹp mộc mạc, ánh mắt kiên trung và thể hiện hành trình trưởng thành từ hồn nhiên đến bản lĩnh của nhân vật.

Chia sẻ với PV Tiền Phong về tiêu chí tìm kiếm, nhà sản xuất Hoàng Quân nói điều kiện đầu tiên không phải ngoại hình mà là nội tâm.

"Chúng tôi tìm diễn viên có sự trong trẻo của tuổi trẻ nhưng đồng thời phải có sức mạnh tinh thần rất lớn. Võ Thị Sáu là hình tượng đặc biệt: rất nữ tính, rất đời thường, nhưng khi đứng trước cái chết lại mang khí chất phi thường", nhà sản xuất Hoàng Quân chia sẻ.

Đất Đỏ dự kiến ra mắt năm 2027, trùng dịp kỷ niệm 75 năm ngày hy sinh của nữ anh hùng Võ Thị Sáu.