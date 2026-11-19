Gắn liền với danh xưng “Nữ hoàng giải trí” suốt nhiều năm, Hồ Ngọc Hà từng thẳng thắn thừa nhận đây vừa là sự ghi nhận, vừa tạo áp lực để cô không ngừng hoàn thiện bản thân. Chia sẻ này một lần nữa được chú ý khi nữ ca sĩ trở lại với album phòng thu Vol.8 sau 12 năm vắng bóng.

Ngày 19/11/2026, Hồ Ngọc Hà chính thức giới thiệu album Vol.8 thông qua sự kiện Gallery & Listening Party tại TP.HCM. Đây là album phòng thu đánh số thứ tự đầu tiên của nữ ca sĩ kể từ Vol.7 - Mối Tình Xưa phát hành năm 2014. Dự án gồm 10 ca khúc, đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong hành trình âm nhạc hơn hai thập kỷ của cô.

Hồ Ngọc Hà tại sự kiện Gallery & Listening Party tại TP.HCM.

Bên cạnh câu chuyện trở lại sau thời gian dài, danh xưng “Nữ hoàng giải trí” gắn với Hồ Ngọc Hà cũng là chủ đề được quan tâm. Trong một cuộc phỏng vấn với Thể thao và Văn hóa hồi tháng 2/2023, nữ ca sĩ từng chia sẻ cô cảm thấy biết ơn danh xưng này, dù nó mang đến không ít áp lực.

Hồ Ngọc Hà cho biết: “Nếu không có danh xưng 'nữ hoàng giải trí', Hà lại không luôn luôn cố gắng trong sự nghiệp để làm mới hình ảnh của mình. Bởi vì cứ phải áp lực mới dồn Hà đến đỉnh điểm cố gắng”.

Hồ Ngọc Hà chia sẻ áp lực khi được gọi là “Nữ hoàng giải trí”.

Theo nữ ca sĩ, những danh xưng được công chúng dành tặng không chỉ đơn thuần là lời khen mà còn khiến cô ý thức hơn về trách nhiệm với hình ảnh và con đường nghệ thuật. Cô cũng nhìn nhận những lời bàn tán, thị phi từng khiến bản thân áp lực khi còn trẻ, nhưng ở thời điểm trưởng thành, Hồ Ngọc Hà có thể nhìn lại mọi chuyện với tâm thế nhẹ nhàng và biết ơn hơn.

Thực tế, trong hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Hồ Ngọc Hà liên tục thay đổi hình ảnh và thử nghiệm nhiều màu sắc âm nhạc. Xuất phát điểm là người mẫu, cô chuyển hướng ca hát và dần xây dựng dấu ấn với những sản phẩm R&B, dance, pop và ballad. Không chỉ tập trung vào giọng hát, nữ ca sĩ còn chú trọng phong cách trình diễn, thời trang và cách xây dựng hình ảnh trên sân khấu.

Trở lại với Vol.8, Hồ Ngọc Hà tiếp tục cho thấy mong muốn làm mới mình. Album khai thác các màu sắc R&B, soul và city pop, quy tụ nhiều cộng sự quen thuộc như Hoài Sa, Châu Đăng Khoa, Nguyễn Hồng Thuận cùng những gương mặt trẻ. Dự án có sự góp giọng của Hà An Huy, Hà Anh Tuấn, Suboi, Ái Phương và Gigi Hương Giang.

Hồ Ngọc Hà & Album Vol.8

Chia sẻ về quá trình thực hiện album, Hồ Ngọc Hà cho biết cô hoàn thành dự án trong gần sáu tháng – khoảng thời gian nhanh nhất từ trước đến nay. Nữ ca sĩ cũng nói không đặt nặng áp lực phải tạo ra một bản hit, mà điều khiến cô lo ngại hơn là bản thân trở nên cũ kỹ, lỗi thời và bị bỏ lại phía sau.

Sau 12 năm mới trở lại với một album phòng thu, Hồ Ngọc Hà dường như vẫn giữ nguyên tinh thần không ngừng vận động trong âm nhạc. Với cô, danh xưng “Nữ hoàng giải trí” có thể tạo ra áp lực, nhưng cũng là động lực để tiếp tục đầu tư, thay đổi và chứng minh giá trị của mình qua từng sản phẩm.