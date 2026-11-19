Mới đây, Hoa hậu Diễm Hương thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh nhà hàng phở mới của gia đình tại Canada. Theo thông tin được người đẹp tiết lộ, cô và ông xã David Liêu đã đầu tư khoảng một triệu đô la Canada (CAD) (tương đương 18,3 tỷ đồng) để xây dựng cơ sở kinh doanh này.

Tọa lạc trên một tuyến phố nhộn nhịp tại Vancouver, quán ăn này tập trung phục vụ hai đặc sản truyền thống của Việt Nam là bún bò Huế và phở. Mặc dù phần lớn không gian đã được hoàn thiện và bảng hiệu đã treo lên, nhà hàng vẫn chưa chính thức mở cửa phục vụ thực khách vì cặp đôi đang lựa chọn ngày lành để khai trương. Dự kiến, quán sẽ mở cửa phục vụ xuyên suốt 24/24 giờ mỗi ngày.

Quán phở và bún bò Huế của Diễm Hương ở Canada. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với Ngôi sao, Diễm Hương cho biết khoản đầu tư gần 20 tỷ đồng bao gồm tiền thuê mặt bằng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, nhân công và nguyên liệu. Riêng chi phí thuê địa điểm đã lên tới vài chục nghìn CAD mỗi tháng, tương đương hàng trăm triệu đồng. Người đẹp cũng nhìn nhận đây là khoản đầu tư lớn, nhưng so với mặt bằng chi phí kinh doanh tại Canada, quy mô nhà hàng của gia đình cô chỉ ở mức vừa phải.

Bộc bạch về quyết định kinh doanh quán phở, nàng hậu tiết lộ có nhiều yếu tố tác động nhưng hai lý do cốt lõi đến từ niềm đam mê ẩm thực và mục tiêu tích lũy tài chính cho tổ ấm.

Theo nàng hậu, ông bà ngoại, con trai Noah, chồng cô và bản thân đều rất thích phở. Đặc biệt, David Liêu có tài nấu nướng, món phở do anh chế biến được gia đình đánh giá cao. Cô còn hài hước tiết lộ chồng đã dành tâm huyết nghiên cứu công thức nấu phở ngon nhưng ăn không sợ tăng cân.

Chồng Diễm Hương - David Liêu có tài nấu nướng, món phở do anh chế biến được gia đình đánh giá cao.

Diễm Hương hiện có cuộc sống hạnh phúc bên chồng con. Ảnh: FBNV

Ngoài sở thích ăn uống, đích đến quan trọng hơn của vợ chồng cô là tạo dựng nguồn thu nhập để mua nhà cho các con. Diễm Hương chia sẻ bé Noah ao ước được sinh sống trong một ngôi nhà riêng biệt (single house). Dẫu vậy, theo mức giá thị trường mà cô khảo sát, một bất động sản thuộc phân khúc này hiện rơi vào khoảng 2 triệu CAD.

Người đẹp thẳng thắn chia sẻ: "Kiếm tiền mua nhà cho 2 thằng nhỏ lấy vợ!". Cách nói dí dỏm cho thấy cô đã nghĩ đến tương lai lâu dài của các con, dù hiện tại các bé vẫn còn nhỏ.

Sinh năm 1990 tại Quảng Nam, Diễm Hương từng giành vương miện Hoa hậu Thế giới người Việt 2010. Người đẹp từng đại diện nhan sắc Việt chinh chiến tại Miss Earth 2010 và ghi tên vào top 14, trước khi tiếp tục tranh tài tại Miss Universe 2012. Trải qua nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, cô dần lui về ở ẩn và rời xa làng giải trí.

Diễm Hương là Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2010. Ảnh: FBNV

Về đời tư, Diễm Hương từng trải qua 2 cuộc hôn nhân trước khi đến với chồng hiện tại. Tháng 10/2023, cô sang Canada định cư, lựa chọn bắt đầu lại bằng những công việc thực tế như phun xăm thẩm mỹ, trang điểm, dẫn chương trình và kinh doanh online. Năm 2024, Diễm Hương kết hôn với ông xã Việt kiều David Liêu. Cả hai cùng xây dựng tổ ấm mới tại Vancouver, đón con trai Noah sang đoàn tụ và vun vén cuộc sống gia đình.