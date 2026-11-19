Từ xe bay, đồng hồ thông minh đến kính ghi hình, nhiều thiết bị của điệp viên 007 James Bond đã tìm thấy nguyên mẫu ngoài đời thực.

Công nghệ đang thay đổi cách con người di chuyển, liên lạc và giám sát, đồng thời đặt ra những thách thức mới về an ninh và quyền riêng tư.

Qua các thế hệ diễn viên, nhân vật James Bond cũng phản ánh sự thay đổi trong quan niệm về nam tính và hình mẫu người đàn ông hiện đại.