[Video] Tiêu điểm 19/11: Giải mã sức hút những món đồ công nghệ của điệp viên James Bond
Từ những món đồ viễn tưởng của điệp viên 007 James Bond đến công nghệ đời thực, ranh giới giữa điện ảnh và khoa học ngày càng thu hẹp. Hơn sáu thập niên, điệp viên 007 không chỉ phản ánh bước tiến công nghệ mà còn cả sự thay đổi của vẻ đẹp nam tính trong quan điểm xã hội.
Từ xe bay, đồng hồ thông minh đến kính ghi hình, nhiều thiết bị của điệp viên 007 James Bond đã tìm thấy nguyên mẫu ngoài đời thực.
Công nghệ đang thay đổi cách con người di chuyển, liên lạc và giám sát, đồng thời đặt ra những thách thức mới về an ninh và quyền riêng tư.
Qua các thế hệ diễn viên, nhân vật James Bond cũng phản ánh sự thay đổi trong quan niệm về nam tính và hình mẫu người đàn ông hiện đại.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tieu-diem-1911-giai-ma-suc-hut-nhung-mon-do-cong-nghe-cua-diep-vien-james-bond-post1003808.html