Trong đoạn video ngắn được công bố hôm 19/11, CEO SpaceX và Tesla tự nhận là “người hâm mộ cuồng nhiệt” của Trung Quốc cũng như công nghệ nước này. Ông đưa ra nhận xét trên trong cuộc gặp với ông Nhậm Hồng Bân, Chủ tịch Hội đồng Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc, theo SCMP.

Sau đó, Musk quay sang cậu con trai 6 tuổi X Æ A-Xii đang ngồi bên cạnh và hỏi: “X, con có thích Trung Quốc không?”.

“Có ạ”, cậu bé đáp ngay, khiến cả hai người đàn ông bật cười.

Đoạn trao đổi xuất hiện trong video dài 24 giây do Yuyuan Tantian, tài khoản mạng xã hội có ảnh hưởng liên kết với Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), đăng tải.

“Trung Quốc sản xuất mọi thứ, gần như mọi thứ”, Musk nói tiếp. “Đây đúng là thiên đường đồ chơi. Đồ chơi của con trai tôi đều được sản xuất ở đây”. Ông cho biết cậu bé từ lâu đã mong muốn được đến thăm Trung Quốc.

Khoảnh khắc Elon Musk và con trai gây chú ý ở Thâm Quyến Elon Musk khiến cuộc gặp tại Thâm Quyến thêm phần thú vị khi bất ngờ hỏi cậu con trai 6 tuổi có thích Trung Quốc không. Câu trả lời nhanh chóng của cậu bé là “có ạ” khiến cả căn phòng bật cười. Vị tỷ phú sau đó hào hứng gọi Trung Quốc là “thiên đường đồ chơi” và tiết lộ mọi món đồ chơi của con trai đều được sản xuất tại đây.

Dù thường xuyên ghé thăm các thành phố lớn của Trung Quốc như Thượng Hải và Bắc Kinh, đây là lần đầu tiên Musk công khai tới Thâm Quyến.

Tỷ phú Mỹ có mặt trong đoàn doanh nghiệp tháp tùng Tổng thống Donald Trump tham dự Hội nghị cấp cao APEC kéo dài hai ngày.

Trong khi đó, con trai Musk vốn đã trở thành nhân vật được chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Cậu bé từng gây thiện cảm với công chúng nước này khi tháp tùng cha trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông Trump tới Bắc Kinh hồi tháng 5.

Con trai Elon Musk từng gây chú ý tại Trung Quốc khi mặc chiếc áo lụa và mang chiếc túi đầu hổ trong chuyến thăm Bắc Kinh vào tháng 5. Ảnh: Reuters.

Khi đó, cậu bé mặc áo lụa kiểu Trung Quốc, đeo chiếc túi xách có hình dáng giống đầu hổ và tung tăng nắm tay cha trong Đại lễ đường Nhân dân.

Chiếc áo và mẫu túi này nhanh chóng cháy hàng trên các sàn thương mại điện tử Trung Quốc.