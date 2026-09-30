Ngọc nữ Han Ga In xin lỗi

Theo TV Daily, thông qua kênh YouTube cá nhân, Han Ga In lên tiếng về ồn ào liên quan đến quảng cáo thực phẩm chức năng gây tranh luận những ngày qua. Trong video, nữ diễn viên đăng tải toàn bộ hóa đơn mua sản phẩm. Cô cho biết: "Để làm rõ sự thật, tôi xin công khai lịch sử mua hàng. Việc xác minh tốn chút thời gian do phải đợi file thanh toán chính thức từ Naver Pay, rất mong khán giả thông cảm".

Theo hóa đơn, Han Ga In đã tự bỏ tiền túi mua 90 chai albumin từ tháng 7/2024 để chăm sóc sức khỏe, thời điểm trước khi mở kênh YouTube. Đến tháng 11 cùng năm, cô đăng video giới thiệu sản phẩm và tiếp tục mua thêm vào tháng 3/2025. Nữ diễn viên khẳng định không nhận bất kỳ khoản thù lao hay tài trợ nào từ thương hiệu.

Han Ga In xin lỗi khi đăng video về thực phẩm chức năng trên kênh cá nhân. Ảnh: Hancinema.

Sau đó, Han Ga In lên tiếng xin lỗi vì thiếu thận trọng. "Tôi uống sản phẩm khi cảm thấy cơ thể mệt mỏi sau sinh và thấy khá hơn nên mới giới thiệu. Tôi nhận ra việc chia sẻ thông tin dựa trên cảm nhận cá nhân mà thiếu sự kiểm chứng nghiêm ngặt là điều rất bất cẩn", cô nói.

Ồn ào bắt nguồn khi kênh YouTube Samang Yeo-ou TV đăng video nghi vấn về hiệu quả của albumin dạng uống và trích dẫn nội dung từ Han Ga In. Kênh này cho rằng nữ diễn viên chia sẻ thông tin chưa qua kiểm chứng, khiến lượng tìm kiếm mặt hàng này tăng vọt.

Đến 30/9, kênh Samang Yeo-ou TV đã ẩn đoạn video liên quan và chính thức gửi lời xin lỗi đến nữ diễn viên. "Trong quá trình cắt ghép video ngắn, chúng tôi đã đưa ra quyết định thiếu chín chắn, gây ra những hiểu lầm không đáng có. Chúng tôi chân thành xin lỗi Han Ga In vì đã gây ra những tổn thương và rắc rối không đáng có cho cô ấy", theo chủ kênh.

Han Ga In sinh ngày 2/2/1982. Cô theo học chuyên ngành quản lý khách sạn tại Đại học Kyung Hee. Nữ diễn viên tham gia nhiều phim truyền hình và điện ảnh nổi tiếng như Moon Embracing the Sun, Bad Guy, Architecture 101…

Han Ga In kết hôn với nam diễn viên Yeon Jung Hoon vào năm 2005, khi mới 24 tuổi, sau 2 năm hẹn hò. Cô sinh con gái đầu lòng năm 2016 và con trai năm 2019.