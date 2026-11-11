Toàn tỉnh hiện có 67 hội CCB cơ sở, 926 chi hội với trên 35.400 hội viên. Xác định chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên là nhiệm vụ thường xuyên, các cấp hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, kịp thời nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng để có hình thức hỗ trợ phù hợp.

Hội Doanh nghiệp doanh nhân cựu chiến binh tỉnh trao hỗ trợ cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Ông Nguyễn Văn Hương, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Với phương châm không để hội viên gặp khó khăn thiếu sự quan tâm, các cấp hội CCB trong tỉnh đã kịp thời hỗ trợ hội viên với các hình thức như: thăm hỏi khi hội viên ốm đau, động viên gia đình khi gặp hoạn nạn, tổ chức phúng viếng khi hội viên từ trần… Qua đó, thể hiện sự quan tâm, gắn bó và trách nhiệm của tổ chức hội đối với hội viên, góp phần lan tỏa nghĩa tình đồng đội trong cuộc sống.

Theo đó, công tác thăm hỏi, động viên hội viên ốm đau được duy trì thường xuyên, khi có hội viên từ trần, các cấp hội phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình tổ chức tang lễ chu đáo theo quy định của Hội CCB Việt Nam. Từ năm 2025 đến nay, các cấp hội đã trích trên 320 triệu đồng để thăm hỏi, phúng viếng hội viên; đồng thời hỗ trợ 11 gia đình CCB bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, hỏa hoạn và các sự cố khác.

Cùng với đó, các cấp hội đã phối hợp xóa trên 300 nhà dột nát cho hội viên, với tổng kinh phí trên 28 tỷ đồng; trích quỹ hội, vận động các nguồn lực tổ chức thăm hỏi, trao gần 800 suất quà tết cho CCB có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá trên 300 triệu đồng; trao 40 suất học bổng cho con của CCB vượt khó, học giỏi.

Ông Trần Văn Viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội CCB xã Hưng Vũ cho biết: Hội luôn quan tâm nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư của hội viên để kịp thời hỗ trợ. Đến nay, 10/10 chi hội đều có quỹ với tổng số tiền trên 355 triệu đồng, trong đó dành 250 triệu đồng cho hội viên khó khăn vay không tính lãi hoặc lãi suất thấp. Riêng 9 tháng năm 2026, hội đã phối hợp xóa 2 nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên...

Cùng với chăm lo đời sống vật chất, các cấp hội CCB còn quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên. Trong đó, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, triển khai và giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với CCB.

Đặc biệt, công tác tri ân, chăm lo các CCB từng tham gia kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc và bị ảnh hưởng bởi chiến tranh cũng được quan tâm thực hiện. Từ năm 2022 đến nay, các cấp hội đã tổ chức cho hàng nghìn lượt cán bộ, hội viên thăm lại chiến trường xưa; trao 4.229 suất quà tặng CCB tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, cán bộ bị địch bắt, tù đày, với tổng trị giá trên 2,5 tỷ đồng; tổ chức 4 đợt đưa gần 70 CCB nhiễm chất độc da cam/dioxin đi điều dưỡng, phục hồi sức khỏe và tẩy độc tại Làng Hữu nghị Việt Nam.

Ông Hoàng Văn Đốc, thôn Tòng Chu, xã Bình Gia chia sẻ: Tôi từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Đông Nam Bộ và bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Hằng năm, tôi đều được Hội CCB tỉnh quan tâm, tổ chức đi điều dưỡng, tẩy độc, phục hồi sức khỏe tại Làng Hữu nghị Việt Nam. Đây là sự động viên rất thiết thực, giúp chúng tôi cải thiện sức khỏe, vơi bớt những khó khăn, mất mát do chiến tranh để lại.

Từ những việc làm cụ thể, các cấp hội CCB đã từng bước cụ thể hóa tinh thần nghĩa tình đồng đội bằng hành động thiết thực. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, củng cố niềm tin và sự gắn bó của hội viên với tổ chức hội, tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống đời thường.