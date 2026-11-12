Việt Nam-Algeria: Biến quan hệ Đối tác chiến lược thành những thành quả cụ thể

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ và Nhân dân Algeria tại Việt Nam Azeddine Bechka phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: KHẮC KIÊN)

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Azeddine Bechka cho rằng khu vực tư nhân đóng vai trò quan trọng trong tiến trình này. Các doanh nghiệp cần được khuyến khích tăng cường gặp gỡ, trao đổi thông tin và tìm kiếm cơ hội cho các dự án chung. Các hoạt động giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân cũng cần được đặc biệt coi trọng. Những hoạt động này giúp người dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, hiểu rõ hơn về lịch sử, văn hóa và truyền thống của nhau. Trong bối cảnh đó, tình hữu nghị giữa thành phố Batna và thành phố Điện Biên, cũng như Trường Hữu nghị Việt Nam-Algeria, là những minh chứng tiêu biểu cho mối quan hệ lịch sử bền chặt giữa nhân dân hai nước.

Năm vừa qua là một năm đặc biệt quan trọng đối với quan hệ giữa Việt Nam và Algeria, hai nước đã quyết định nâng tầm quan hệ lên mức Đối tác chiến lược. Quyết định này phản ánh ý chí chính trị chung của hai bên nhằm tăng cường hợp tác và mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai nước.

Đây không chỉ đơn thuần là một tuyên bố chính trị, mà là cam kết cùng nhau hành động, tạo ra những cơ hội mới và đạt được những kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Đà phát triển tích cực này cũng được thể hiện rõ qua các cuộc đối thoại chính trị thường xuyên giữa hai nước, đặc biệt là vòng tham vấn chính trị lần thứ tư tại Hà Nội và kỳ họp thứ 13 của Ủy ban Hỗn hợp Algeria-Việt Nam tại Algiers.

Các cuộc gặp này là dịp để rà soát lại quan hệ hợp tác, thảo luận về những lĩnh vực cùng quan tâm mới, đồng thời xác định các phương thức thiết thực nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác giữa hai bên. Nhiều thỏa thuận và biên bản ghi nhớ đã được ký kết trong các lĩnh vực như giáo dục, nhà ở, quy hoạch đô thị, hợp tác kinh tế, cũng như trao đổi khoa học và công nghệ.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn nhấn mạnh đến những thành quả của quan hệ song phương Việt Nam-Algeria. (Ảnh: KHẮC KIÊN)

Nhấn mạnh đến những thành quả của quan hệ song phương Việt Nam-Algeria, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn cho rằng quan hệ giữa hai nước đã mở rộng cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, mang lại những kết quả ngày càng thực chất. Kim ngạch thương mại song phương duy trì đà tăng trưởng ổn định hàng năm, đạt 550 triệu USD vào năm 2025. Các dự án đầu tư của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) vẫn đang được triển khai hiệu quả tại Algeria. Với tiềm năng kinh tế, nguồn lực và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn tại châu Phi, Algeria hoàn toàn có vị thế để trở thành cửa ngõ quan trọng, giúp Việt Nam mở rộng các hoạt động kinh tế với các quốc gia trong khu vực.

Bên cạnh quan hệ chính trị và ngoại giao, các hoạt động giao lưu nhân dân cũng luôn được duy trì và tăng cường. Người dân Việt Nam trân trọng tình cảm và tình hữu nghị bền lâu mà nhân dân Algeria dành cho Việt Nam, thể hiện qua những nỗ lực gìn giữ và tu bổ các địa danh kỷ niệm quan trọng, như Đại lộ Hồ Chí Minh và Bia tưởng niệm về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Algeria.

Mối liên kết giữa hai dân tộc còn được củng cố thêm thông qua các gia đình Việt Nam-Algeria, cũng như sự phổ biến ngày càng rộng rãi của võ thuật Việt Nam tại Algeria, nơi hàng nghìn võ sinh tham gia các giải đấu võ thuật được tổ chức hằng năm.

Algeria là quốc gia có vị trí chiến lược tại Bắc Phi, sở hữu bề dày lịch sử cùng di sản văn hóa đa dạng. Trong những năm gần đây, Algeria đã đạt được nhiều cột mốc quan trọng trong công cuộc phát triển đất nước.

Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên công nhận Chính phủ Lâm thời Cộng hòa Algeria vào năm 1958. Ngay sau khi Algeria giành được độc lập, hai nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao và bắt đầu xây dựng một mối quan hệ đối tác lâu dài.