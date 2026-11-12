Kịp thời giải cứu tài xế xe ô tô đầu kéo mắc kẹt lũ lụt trong đêm tối

Thông tin từ Công an xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk rạng sáng nay 12/11/2026 cho biết, một tài xế xe đầu kéo mắc kẹt trong lũ lụt đã được tổ công tác của đơn vị này cùng tổ an ninh trật tự ở cơ sở và dân quân địa phương kịp thời giải cứu trong đêm tối.

Lũ lụt ngập tràn phủ kín bánh xe ô tô đầu kéo.

Trước đó vào khoảng gần 22h đêm 11/11/2026, ông Mạc Xuân Tú (SN 1978, trú tại phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk), điều khiển xe đầu kéo chở container vận hành trên đường tỉnh lộ 641 theo hướng từ xã Tuy An Bắc ngược lên xã Đồng Xuân. Khi đến khu vực xóm Rượu – địa bàn tiếp giáp giữa xã Tuy An Bắc với xã Đồng Xuân thì nước lũ dâng cao, ngập tràn qua mặt đường hơn 1m, dòng chảy xiết xoáy. Tình huống đó khiến tài xế lo ngại, phải dừng xe và lâm vào tình trạng mắc kẹt giữa lũ lụt, trong khi người đàn ông này không biết bơi.

Tài xế xe đầu kéo được hỗ trợ giải cứu vào bờ đường sắt để đưa về nơi an toàn. Ảnh: CAX Đồng Xuân.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ người dân, một tổ công tác của Công an xã Đồng Xuân gồm Đại úy Huỳnh Anh Tuấn, Đại úy Võ Dương Hải, Trung úy Đỗ Hoàng Kiên phối hợp tổ an ninh trật tự ở cơ sở và dân quân thôn Tân Hòa khẩn trương triển khai phương án cứu nạn, cứu hộ.

Video ghi lại hình ảnh giải cứu tài xế xe đầu kéo mắc kẹt lũ lụt trong đêm tối.

Tuy nhiên, thời điểm này một số đoạn đường trên tỉnh lộ 641 ở gần hiện trường vụ việc cũng đã ngập nước lũ, có nơi ngập sâu, trong khi đêm tối, mưa lớn trên diện rộng, nên tổ công tác phải đi bộ dọc tuyến đường sắt xuyên Việt qua địa phận thôn Tân Hòa rồi lội qua nước lũ mới tiếp cận cabin xe đầu kéo để giải cứu tài xế, đi theo bờ đường sắt đưa về một cơ sở làm việc ở địa bàn của Công an xã Đồng Xuân đảm bảo an toàn.