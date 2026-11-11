Nữ sinh bất ngờ ngã xe máy điện, khoảnh khắc tiếp theo khiến người xem giật thót tim

Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội, cư dân mạng đã và đang bàn tán rôm rả về đoạn clip ghi lại khoảnh khắc 2 em học sinh xảy ra vụ va chạm giao thông.

(Video ghi lại sự việc. Nguồn: Page Hóng Đường Phố)

Theo camera hành trình của xe ô tô đi phía sau ghi lại, nữ sinh điều khiển xe máy điện chạy trên đường. Đáng nói, do kỹ năng xử lý tay lái yếu, nữ sinh đã tông vào người đàn ông đi bộ ven đường. Tiếp đó, nữ sinh và xe máy điện ngã xuống đường. May mắn, nữ sinh đã không ngã trúng chiếc xe tải cũng vừa đi qua, nhờ đó, nữ sinh mới đảm bảo được an toàn tính mạng.

Do cú ngã xảy ra bất ngờ, một nam sinh đi xe máy ở phía sau cũng không kịp xử lý tình huống nên đã chèn xe máy qua chân nữ sinh.

Sau vụ việc, nam sinh đã dừng xe và chạy đến hỗ trợ nữ sinh. Những người có mặt cũng nhanh chân chạy đến để hỗ trợ nữ sinh.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều người xem không khỏi lo lắng trước tình huống va chạm liên tiếp giữa các phương tiện. Đặc biệt, việc nữ sinh bị ngã xuống đường rồi tiếp tục bị xe máy của nam sinh phía sau chèn qua chân khiến không ít người thót tim.

Nhiều ý kiến cho rằng, khi tham gia giao thông, học sinh cần được trang bị kỹ năng quan sát, giữ khoảng cách và xử lý tình huống bất ngờ để tránh những tai nạn đáng tiếc. Bên cạnh đó, phụ huynh cũng cần quan tâm, hướng dẫn con em sử dụng xe máy điện đúng cách, bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

Đoạn clip hiện vẫn đang thu hút sự chú ý và bàn luận của cư dân mạng.