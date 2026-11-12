Hành trình của CCB Nguyễn Huy Hoàng bắt đầu từ năm 2003. Sau thời gian tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm từ các cơ sở chế biến, bảo quản hải sản đông lạnh ở Hải Phòng và Đà Nẵng, CCB Nguyễn Huy Hoàng nhận thấy đây là hướng phát triển kinh tế phù hợp với thực tiễn địa phương. Nghĩ là làm, ông mạnh dạn vay mượn từ người thân và ngân hàng 40 triệu đồng đầu tư xây dựng cơ sở ban đầu.

Nơi người chiến sĩ trở về: Vượt khó phát triển kinh tế. Trong ảnh: Cựu chiến binh Nguyễn Huy Hoàng (bên phải).

Những ngày đầu, ông vừa làm vừa học hỏi, từng bước nắm vững kỹ thuật bảo quản, vận hành kho lạnh và kiểm soát chất lượng sản phẩm. Ông chú trọng đầu tư thiết bị, bảo đảm nguồn điện ổn định, duy trì nhiệt độ phù hợp với từng loại hải sản. Theo ông, chỉ một khâu bảo quản không bảo đảm cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng cả lô hàng. Bên cạnh kỹ thuật, khâu lựa chọn nguyên liệu cũng được đặt lên hàng đầu. Vợ chồng CCB Nguyễn Huy Hoàng trực tiếp đến các đầu mối kiểm tra chất lượng hải sản và điều kiện vận chuyển trước khi nhập kho. Sự cẩn trọng trong từng công đoạn cùng phương châm kinh doanh lấy chữ tín làm đầu giúp cơ sở từng bước tạo dựng được niềm tin với khách hàng. CCB Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ: “Muốn giữ được khách hàng thì trước hết phải giữ được chữ tín. Hàng mình làm ra phải bảo đảm chất lượng thì người tiêu dùng mới tiếp tục tìm mua”.

Sau nhiều năm gây dựng, từ một kho hàng nhỏ, cơ sở của CCB Nguyễn Huy Hoàng đã phát triển thành hệ thống gồm 3 kho bảo quản, tổng diện tích hơn 500m², sức chứa gần 300 tấn hải sản. Quy mô sản xuất, kinh doanh từng bước được mở rộng, tạo nền tảng để cơ sở duy trì hoạt động ổn định và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Từng trải qua những năm tháng chật vật mưu sinh, CCB Nguyễn Huy Hoàng thấu hiểu giá trị của việc làm và thu nhập đối với mỗi gia đình. Vì vậy, ông luôn cố gắng duy trì công việc thường xuyên cho 6 lao động và khoảng 30 lao động thời vụ, đồng thời quan tâm, chia sẻ với những trường hợp còn khó khăn. Ngoài ra, ông còn tích cực tham gia các hoạt động của hội CCB và hỗ trợ hội viên khó khăn. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Hội CCB phường Cửa Lò nhận xét: “CCB Nguyễn Huy Hoàng là người có ý chí vươn lên và từng bước khẳng định hướng đi của mình bằng lao động và sự bền bỉ. Mô hình kinh doanh hải sản đông lạnh của ông không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, góp phần làm sáng đẹp phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới”.