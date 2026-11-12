Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai gặp mặt, động viên học viên đang học tập tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị khu vực I

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tăng cường sự gắn kết, động viên học viên nỗ lực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tỉnh Lào Cai hiện có 70 học viên đang theo học tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị khu vực I, trong đó 19 học viên theo học chương trình đại học chuyên ngành Kiểm tra Đảng, còn lại theo học các lớp cao cấp lý luận chính trị.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai bày tỏ vui mừng được gặp gỡ, trao đổi với cán bộ, học viên của tỉnh đang học tập tại hai học viện; khẳng định tỉnh Lào Cai luôn quan tâm, coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở, cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ người dân tộc thiểu số.

Các đại biểu và học viên tại buổi gặp mặt.

Thông tin tới các học viên về hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, đồng chí Giàng Thị Dung cho biết, các đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã tích cực tham gia thảo luận tại tổ và hội trường đối với nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng; tập trung phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhất là những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, đất đai, nhà ở, hạ tầng giao thông, chuyển đổi số và chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 10 tháng năm 2026. Đồng chí Giàng Thị Dung nhấn mạnh, để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, mỗi cán bộ phải không ngừng học tập, đổi mới tư duy, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; chủ động tiếp cận khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, vận dụng hiệu quả kiến thức được đào tạo vào thực tiễn công tác tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các học viên bày tỏ sự phấn khởi trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội; đồng thời kiến nghị một số vấn đề liên quan đến đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng số, trường học, y tế; chính sách đất đai, nhà ở đối với đồng bào dân tộc thiểu số; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ sau đào tạo.

Trao đổi, giải đáp các kiến nghị, đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm phản ánh những vấn đề cử tri và cán bộ cơ sở quan tâm tới các cơ quan có thẩm quyền. Đối với công tác cán bộ, tỉnh đang triển khai các giải pháp nhằm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ, đặc biệt là thông qua Đề án 11 về đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số; chú trọng việc đánh giá, quy hoạch và bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp với năng lực, phẩm chất và yêu cầu nhiệm vụ.

Động viên các học viên, đồng chí Giàng Thị Dung đề nghị mỗi đồng chí phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của học viện; tích cực nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, gắn lý luận với thực tiễn, chủ động tham gia thảo luận, giải quyết những vấn đề đặt ra từ cơ sở; tăng cường giao lưu, kết nối giữa học viên Lào Cai với học viên các địa phương khác, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hỗ trợ nhau trong học tập cũng như quá trình công tác sau này; tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống hiếu học, tinh thần cầu thị và hình ảnh tốt đẹp của đội ngũ cán bộ tỉnh Lào Cai.

Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội và học viên đang học tập tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị khu vực I chụp ảnh lưu niệm.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh mong muốn các học viên nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc chương trình đào tạo, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ, năng lực chuyên môn và kỹ năng thực tiễn; sau khi kết thúc khóa học sẽ vận dụng sáng tạo kiến thức được trang bị vào thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng tỉnh Lào Cai ngày càng phát triển.

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí thân tình, ấm áp, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tạo động lực để mỗi học viên tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai trong giai đoạn mới.