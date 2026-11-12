Mỹ: Sập tòa nhà ở New York khiến ít nhất 11 người thương vong

Lực lượng cứu hộ triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường vụ sập một phần tòa nhà ở quận Brooklyn, thành phố New York (Mỹ), ngày 11/11/2026. Ảnh: AA/TTXVN phát

Sở Cứu hỏa thành phố New York (FDNY) cho biết nhận được tin báo có người mắc kẹt sau khi tòa nhà đổ sập vào khoảng 16h ngày 11/11 (giờ địa phương) tại khu Flatbush, quận Brooklyn. Một nạn nhân được xác nhận đã tử vong tại hiện trường, trong khi 4 người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và 6 người khác bị thương nhẹ.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy lực lượng cứu hỏa đang tìm kiếm trong đống đổ nát của tòa nhà dường như được sử dụng làm nơi ở. Một số người đã được đưa ra khỏi đống đổ nát, trong đó có một trẻ em được chuyển đi bằng cáng.

Nguyên nhân vụ sập nhà hiện chưa được xác định. Sở Xây dựng thành phố New York cho biết các thanh tra viên đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ công tác cứu hộ, đồng thời kiểm tra mức độ an toàn kết cấu của những tòa nhà lân cận.