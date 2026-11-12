Brazil, Venezuela nhất trí khôi phục đầy đủ quan hệ song phương

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva phát biểu tại Brasilia. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Lula cho biết tại cuộc gặp bên lề Hội nghị lần thứ 31 của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31), hai bên đã thảo luận các biện pháp tăng cường quan hệ và đánh giá cao ý nghĩa kinh tế của việc thúc đẩy hợp tác giữa hai quốc gia.

Tổng thống Lula đề cập các chuyến công tác gần đây của doanh nghiệp nước này tới Venezuela, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục đàm phán về Hiệp định bổ sung kinh tế và vấn đề thuế quan mà Caracas áp dụng đối với ô tô nhập khẩu từ Brazil.

Về phần mình, bà Rodríguez đề xuất Brazil cử đoàn đàm phán tới Caracas để trao đổi và thúc đẩy các nội dung trên.

Hai bên cũng xem xét triển vọng mở rộng đầu tư của Brazil vào ngành dầu khí Venezuela, đồng thời nhất trí để Bộ trưởng Mỏ và Năng lượng Brazil, Alexandre Silveira, sớm thăm Venezuela.

Bà Delcy Rodriguez trong một cuộc họp báo ở Caracas. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Tổng thống Lula cũng khẳng định mong muốn tăng cường quan hệ với tất cả các nước Nam Mỹ trong nhiệm kỳ mới, bắt đầu từ tháng 1/2027. Hai nhà lãnh đạo nhất trí duy trì đối thoại nhằm xác định thêm các lĩnh vực hợp tác tiềm năng.

Những tiếp xúc gần đây giữa hai bên diễn ra sau trận động đất tại Venezuela ngày 24/6 vừa qua. Brazil đã cử lực lượng cứu hộ, nhân viên y tế, thuốc men và thiết bị hỗ trợ nhân đạo, trong đó có bệnh viện dã chiến của Hải quân Brazil được triển khai tại La Guaira. Sau đó, trong cuộc điện đàm ngày 10/7, bà Rodríguez cảm ơn sự hỗ trợ của Brazil, còn Tổng thống Lula khẳng định sẵn sàng đóng góp vào công cuộc khắc phục hậu quả thiên tai tại Venezuela.

Hiệp định bổ sung kinh tế giữa Brazil và Venezuela tạo cơ sở cho hai nước trao đổi hàng hóa và thúc đẩy hợp tác kinh tế. Việc nối lại đàm phán về hiệp định này được xem là một nội dung quan trọng trong nỗ lực khôi phục và mở rộng quan hệ song phương.