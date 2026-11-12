Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản tăng cường hợp tác

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tiếp ông Hagiuda Koichi, quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản. (Ảnh: TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày 11/11, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản tiếp ông Hagiuda Koichi, quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do (LDP) Nhật Bản và cùng lãnh đạo LDP chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Đảng.

Dưới sự chứng kiến của đồng chí Nguyễn Duy Ngọc và ông Hagiuda Koichi, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao và ông Kono Taro, Trưởng ban Quốc tế LDP cùng một số nghị sĩ LDP đã ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và LDP.

Dưới sự chứng kiến của đồng chí Nguyễn Duy Ngọc và ông Hagiuda Koichi, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao và ông Kono Taro, Trưởng ban Quốc tế LDP cùng một số nghị sĩ LDP đã ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và LDP. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, nhất là việc hai bên vừa ra Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam-Nhật Bản về đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường. Đồng chí khẳng định Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài của Việt Nam, sự phát triển của nước này là tiền đề và động lực cho sự phát triển của nước kia. Đồng chí nhấn mạnh, Bản ghi nhớ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và LDP được ký kết tạo cơ sở quan trọng để tăng cường giao lưu và trao đổi giữa hai Đảng, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản phát triển thực chất, sâu sắc và bền chặt hơn.

Hai bên thống nhất tập trung một số định hướng hợp tác trọng tâm, như triển khai cơ chế giao lưu giữa các ban chuyên môn của hai Đảng nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm xây dựng chính sách và quản trị; thúc đẩy các chương trình hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược và cán bộ trẻ cho các cơ quan đảng và chính quyền hai nước; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước, nhất là trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững…

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tiếp ông Hagiuda Koichi, quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản. (Ảnh: TTXVN)

Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Đảng được ký kết trên cơ sở thỏa thuận đã được ký kết và triển khai hiệu quả từ năm 2015, đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác. Hai bên cùng nhấn mạnh Bản ghi nhớ mới sẽ là cơ sở quan trọng góp phần tăng cường giao lưu, trao đổi, củng cố quan hệ giữa hai Đảng; thông qua hợp tác kênh Đảng thúc đẩy triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao nhất hai Đảng, hai nước, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản phát triển thực chất hơn, sâu sắc hơn, bền chặt hơn.