Tiện ích trong khám, chữa bệnh

Bệnh nhân thanh toán viện phí qua mã QR code tại Bệnh viện đa khoa Hà Giang.

Thuận tiện trong thanh toán viện phí

Tại các cơ sở khám, chữa bệnh, việc ứng dụng các phương thức thanh toán điện tử như quét mã QR code, chuyển khoản qua ứng dụng ngân hàng, thanh toán bằng thẻ... đã mang đến nhiều tiện ích cho người dân. Thay vì phải chuẩn bị tiền mặt, xếp hàng chờ đến lượt thanh toán tại quầy thu, người bệnh và người nhà có thể chủ động thực hiện giao dịch nhanh chóng ngay trên điện thoại thông minh.

Ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Văn, hoạt động thanh toán viện phí không dùng tiền mặt đã góp phần tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình thực hiện các thủ tục khám, chữa bệnh. Từ khâu đăng ký khám, thực hiện các dịch vụ cận lâm sàng đến thanh toán chi phí, người bệnh từng bước được tiếp cận với quy trình phục vụ hiện đại, giảm thời gian chờ đợi và hạn chế việc sử dụng tiền mặt.

Chị Nguyễn Thị Phượng, thôn Thành Tâm, xã Đồng Văn cho biết: “Trước đây, mỗi khi người nhà ốm đau cần nhập viện, tôi thường phải chuẩn bị tiền mặt để chi trả các khoản viện phí. Có những lúc không mang đủ tiền lại phải đi tìm cây ATM để rút, khá mất thời gian. Hiện nay, bệnh viện triển khai thanh toán bằng cách quét mã QR code rất thuận tiện, chỉ cần có điện thoại kết nối Internet là có thể thực hiện giao dịch nhanh chóng. Tôi thấy hình thức này phù hợp với nhu cầu của người dân, nhất là khi phải đến bệnh viện nhiều lần”.

Đối với những người bệnh phải điều trị nội trú, việc thanh toán không dùng tiền mặt cũng mang lại nhiều thuận lợi. Người bệnh có thể chủ động thanh toán các khoản chi phí phát sinh trong quá trình điều trị, dễ dàng kiểm tra, đối chiếu các giao dịch mà không phải mang theo nhiều tiền mặt.

Anh Mè Văn Hưng, phường Hà Giang 2 cho biết: “Tháng trước, trong thời gian nằm viện, tôi phải thanh toán nhiều khoản chi phí phục vụ việc khám và điều trị. Việc thanh toán qua chuyển khoản hoặc quét mã QR code giúp tôi tiết kiệm thời gian, thuận tiện hơn trong quá trình điều trị. Các khoản thanh toán được thực hiện rõ ràng, giúp người bệnh và gia đình dễ dàng theo dõi, quản lý chi tiêu. Tôi mong muốn bệnh viện tiếp tục duy trì và phát triển hình thức thanh toán này”.

Những tiện ích thiết thực đó đang góp phần thay đổi thói quen thanh toán của người dân, đồng thời giảm áp lực cho bộ phận thu viện phí, hạn chế sai sót trong quá trình thu, quản lý và đối soát tài chính tại các cơ sở y tế.

Đẩy mạnh chuyển đổi số

Xác định thanh toán viện phí không dùng tiền mặt là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số ngành Y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh đã tích cực đầu tư hạ tầng công nghệ, phối hợp với các ngân hàng và đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán để triển khai các giải pháp phù hợp. Đến nay, 100% cơ sở khám, chữa bệnh cấp tỉnh và khu vực đã thực hiện thanh toán viện phí không dùng tiền mặt. Đây là kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng quản lý và phục vụ người bệnh.

Tại các cơ sở khám, chữa bệnh, việc triển khai thanh toán điện tử được xác định không chỉ nhằm hiện đại hóa hoạt động thu viện phí mà còn hướng tới xây dựng môi trường khám, chữa bệnh chuyên nghiệp, công khai, minh bạch. Bệnh viện chú trọng tạo điều kiện để người dân tiếp cận các phương thức thanh toán mới, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ những người chưa quen sử dụng các ứng dụng công nghệ.

Bác sĩ Sấn Văn Cương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Văn, cho biết: “Hiện, 6 tháng đầu năm, hiệu quả xuất hóa đơn điện tử đạt 100%. Bệnh viện sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các phương thức thanh toán điện tử, đồng thời hoàn thiện hạ tầng công nghệ, bảo đảm các giao dịch được thực hiện an toàn, chính xác”.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở y tế, nhất là ở địa bàn vùng cao, vẫn còn một số khó khăn. Một bộ phận người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người dân ở vùng sâu, vùng xa chưa quen sử dụng điện thoại thông minh và các ứng dụng ngân hàng. Điều kiện kết nối Internet tại một số khu vực còn hạn chế cũng ảnh hưởng nhất định đến quá trình thực hiện giao dịch. Vì vậy, hiện nay, các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh vẫn đồng thời duy trì các phương thức thanh toán phù hợp, bảo đảm mọi người bệnh đều được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi.

Triển khai thanh toán viện phí không dùng tiền mặt là bước tiến tích cực trong thực hiện chuyển đổi số ngành y tế. Với mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ, việc tiếp tục hoàn thiện các phương thức thanh toán hiện đại sẽ góp phần xây dựng môi trường khám, chữa bệnh văn minh, chuyên nghiệp, minh bạch, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và sự hài lòng của người dân.