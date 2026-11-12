Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Quân đội, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới

Kế thừa, vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng là những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần giữ vững nguyên tắc tổ chức, kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Vì vậy, từ rất sớm, Đảng ta đã khẳng định: “Phải coi công tác kiểm tra là một công tác lãnh đạo không thể thiếu của cấp ủy”(3). Trong Quân đội, công tác kiểm tra của Đảng hình thành từ sớm, gắn liền với quá trình xây dựng, phát triển tổ chức đảng và yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Tại Hội nghị Thường vụ Trung ương mở rộng ngày 16 và 17-6-1947, Đảng ta đã đề cập việc bố trí trưởng ban kiểm tra trong cấp ủy đảng các cấp trong Quân đội. Tiếp đó, ngày 16-10-1948, Ban Thường vụ Trung ương quyết nghị thành lập Ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong công tác kiểm tra của Đảng. Đặc biệt, ngày 13-11-1961, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 30-NQ/TW về một số vấn đề tổ chức đảng trong Quân đội, trong đó quy định việc tổ chức ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Quân đội. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển tổ chức và hoạt động của ngành kiểm tra đảng trong Đảng bộ Quân đội, đồng thời là ngày truyền thống của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương và ngành kiểm tra đảng trong Đảng bộ Quân đội.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì Kỳ họp thứ nhất Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: KIM ANH

Nhất quán với quan điểm của các kỳ đại hội trước, Đại hội XIV của Đảng tiếp tục xác định tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng là yêu cầu quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó đặt ra yêu cầu: “Đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, gắn kiểm tra, giám sát với các phương thức kiểm soát quyền lực khác; kiểm tra, giám sát là phương thức lãnh đạo chủ yếu, rất quan trọng để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng”(4). Cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp, cách làm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Trên cơ sở đó, ngày 2-6-2026, Quân ủy Trung ương ban hành Nghị quyết số 624-NQ/QUTW về lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2025-2030. Nghị quyết xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức tổ chức công tác kiểm tra, giám sát, chuyển trọng tâm sang phòng ngừa, cảnh báo vi phạm; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp. Coi trọng giám sát thường xuyên, chủ động nắm chắc tình hình từ cơ sở; kịp thời kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là cán bộ giữ cương vị chủ chốt.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Quân đội đã triển khai đồng bộ, toàn diện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành nghiêm túc, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu xây dựng Đảng bộ Quân đội trong tình hình mới; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả từng bước được nâng lên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; khắc phục khuyết điểm, vi phạm sau kết luận kiểm tra, giám sát. Các cấp ủy, ủy ban kiểm tra chú trọng nắm tình hình, chủ động phát hiện vấn đề từ cơ sở; thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét, xử lý vi phạm, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại theo quy định. Phương pháp tiến hành từng bước được đổi mới, chú trọng phòng ngừa, cảnh báo, giáo dục, giúp đỡ, đồng thời bảo đảm tính nghiêm minh trong xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Qua đó, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục chuyển biến nhanh, phức tạp theo hướng đa cực, đa trung tâm, đa tầng, phân mảng và phân tuyến mạnh; cùng với những tác động tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường, nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đặt ra nhiều thách thức đối với việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng bộ và toàn quân. Cùng với đó, mục tiêu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đòi hỏi công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Quân đội phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả. Theo đó, công tác kiểm tra, giám sát không chỉ tập trung phát hiện, xử lý vi phạm mà phải chủ động nhận diện nguy cơ, cảnh báo sớm, phòng ngừa từ cơ sở, từ xa; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hạn chế, khuyết điểm ngay khi mới phát sinh. Đồng thời, phải bảo vệ tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, lãnh đạo toàn quân hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Vì vậy, Quân ủy Trung ương, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp cần quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo “chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”; thực hiện nghiêm phương châm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với phát hiện, xử lý vi phạm, giữa “xây” và “chống”, giữa giữ nghiêm kỷ luật với bảo vệ, khuyến khích nhân tố tích cực. Cụ thể hóa những định hướng trên, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, cấp ủy, ủy ban kiểm tra và cán bộ kiểm tra các cấp cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân đội cần nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò của công tác này trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xác định kiểm tra, giám sát không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan kiểm tra mà còn là trách nhiệm của mọi cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Đây vừa là chức năng, vừa là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng, góp phần kiểm soát quyền lực, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương và bảo đảm các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng được thực hiện nghiêm túc, thống nhất.

Trên cơ sở đó, cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu, phải khắc phục nhận thức coi kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ riêng của ủy ban kiểm tra hoặc chỉ tiến hành khi có vụ việc, dấu hiệu vi phạm; đưa công tác này vào nền nếp lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên. Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát cần bám sát nhiệm vụ chính trị, đặc điểm tổ chức và tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, coi trọng tự kiểm tra, tự giám sát, thường xuyên rà soát việc thực hiện nghị quyết, quy chế làm việc, nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng và chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thường xuyên nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chương trình hành động, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Quân ủy Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Trọng tâm là thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 7-4-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Quy định số 225-QĐ/TW ngày 14-10-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 207-QĐ/TW ngày 26-7-2026 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp cần chủ động tham mưu, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các văn bản phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của Đảng bộ Quân đội, bảo đảm thống nhất giữa nhận thức và hành động.

Thủ trưởng Tổng cục Chính trị và các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: KIM ANH

Nội dung tập trung làm rõ những quy định mới, vấn đề vướng mắc trong thực tiễn và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì, đảng viên trong chấp hành nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Cùng với biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt, cần rút kinh nghiệm từ những hạn chế, khuyết điểm và vụ việc vi phạm điển hình, góp phần nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

Hai là, đổi mới tư duy, phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện; chuyển trọng tâm sang chủ động phòng ngừa, cảnh báo, phát hiện vi phạm từ sớm, từ xa

Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Chuyển mạnh công tác kiểm tra, giám sát sang mục tiêu phòng ngừa từ sớm, từ xa”, chủ động phòng ngừa, cảnh báo vi phạm; phát huy vai trò giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Đồng thời, gắn công tác kiểm tra, giám sát với kiểm soát quyền lực; hoàn thiện cơ chế giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh vi phạm, phát hiện nhân tố mới tích cực, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Khắc phục cách làm bị động, chủ yếu kiểm tra, xử lý khi vi phạm đã xảy ra; chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ, kịp thời phát hiện, cảnh báo và chấn chỉnh khuyết điểm ngay khi mới phát sinh. Trọng tâm là việc chấp hành nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; thực hiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác; trách nhiệm nêu gương, chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; quản lý tài chính, tài sản, đầu tư, mua sắm, đất quốc phòng và các lĩnh vực nhạy cảm theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Từ đó, cần chủ động tiếp nhận, phân tích thông tin từ các nguồn theo quy định để kịp thời phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, làm rõ bản chất, tính chất, mức độ, nguyên nhân và trách nhiệm; xử lý kỷ luật “công minh, chính xác, kịp thời”, đúng nguyên tắc, thẩm quyền, không né tránh, bao che hoặc để vi phạm kéo dài.

Đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát phải gắn với kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời bảo đảm khách quan, công tâm trong xem xét, kết luận, không để việc kiểm tra, giám sát cản trở cán bộ tận tụy, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Khi đánh giá, cần phân biệt rõ hành vi cố ý vi phạm với hạn chế, thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ; xem xét đầy đủ bối cảnh, động cơ, nguyên nhân, hậu quả và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan. Qua đó, vừa giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, vừa khuyến khích tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục tâm lý sợ sai, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, từng bước số hóa hồ sơ, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin theo thẩm quyền, bảo đảm an toàn, bảo mật. Trên cơ sở khai thác dữ liệu kết hợp kiểm chứng thực tế, từng bước đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát, tiến tới “kiểm tra, giám sát trên dữ liệu”. Đây không chỉ là đổi mới công cụ mà còn góp phần nâng cao tính khách quan, chính xác trong lựa chọn trọng tâm, trọng điểm và đánh giá, kết luận kiểm tra, giám sát.

Ba là, hoàn thiện quy định, quy chế, quy trình, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm đồng bộ, sát thực tiễn

Để công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thống nhất, chặt chẽ, hiệu quả, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống quy định, quy chế, quy trình, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các cấp trong tổ chức thực hiện. Trên cơ sở Nghị quyết số 624-NQ/QUTW ngày 2-6-2026 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2025-2030, cấp ủy các cấp cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch lãnh đạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị; ủy ban kiểm tra các cấp chủ động tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Thường xuyên nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với các cơ quan chức năng trong và ngoài Quân đội, bảo đảm thống nhất, thông suốt trong trao đổi thông tin, tham mưu và tổ chức thực hiện, đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng cơ quan. Kết hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với hoạt động thanh tra, kiểm toán và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ sót nội dung, đối tượng hoặc thiếu thống nhất trong xử lý vụ việc. Qua đó, nâng cao tính đồng bộ, hiệu quả trong tổ chức thực hiện các quy định và quyết định của cấp có thẩm quyền.

Cần đặc biệt coi trọng hiệu quả thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát, bảo đảm các kiến nghị, yêu cầu được triển khai nghiêm túc, đầy đủ, đúng thời hạn. Mỗi kết luận phải xác định rõ nội dung, biện pháp, lộ trình khắc phục và trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan; cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu, chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Qua đó, bảo đảm các kết luận kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, góp phần khắc phục kịp thời khuyết điểm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Bốn là, gắn công tác kiểm tra, giám sát với công tác tư tưởng, tổ chức và cán bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu

Kiểm tra, giám sát phải gắn chặt với công tác tư tưởng, tổ chức và cán bộ, góp phần củng cố tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Kết quả kiểm tra, giám sát cần được sử dụng thực chất trong đánh giá tổ chức đảng, đảng viên; làm cơ sở xem xét trách nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ theo quy định. Đồng thời, đây là căn cứ để cấp ủy nhận diện những hạn chế trong lãnh đạo, quản lý, kịp thời điều chỉnh biện pháp lãnh đạo, kiện toàn tổ chức, khắc phục bất cập trong công tác cán bộ, bảo đảm bố trí đúng người, đúng việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Gắn kết quả kiểm tra, giám sát với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên; chú trọng đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Qua kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng, thiếu trách nhiệm, vi phạm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; kết hợp giáo dục, thuyết phục, giúp đỡ với xử lý kỷ luật nghiêm minh theo quy định. Quá trình thực hiện phải làm rõ trách nhiệm của tập thể cấp ủy và cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ chủ trì, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phát huy vai trò của cơ quan chính trị, cơ quan chức năng, tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân và cán bộ, chiến sĩ trong tham gia xây dựng tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ và giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để quân nhân tham gia góp ý, phản ánh những vấn đề liên quan đến lãnh đạo, quản lý và chấp hành pháp luật, kỷ luật; tiếp nhận, xem xét, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại đúng quy định, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người cung cấp thông tin. Kiên quyết đấu tranh với hành vi lợi dụng dân chủ để vu khống, gây mất đoàn kết nội bộ, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị.

Năm là, xây dựng cơ quan kiểm tra và đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Tiếp tục kiện toàn cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp theo hướng tinh gọn, đồng bộ, thống nhất, chuyên sâu, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của từng bộ phận, từng vị trí công tác; bảo đảm cơ cấu, số lượng cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Cùng với kiện toàn tổ chức, cần nâng cao năng lực tham mưu, nắm tình hình, phát hiện vấn đề và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan kiểm tra, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra phải được xác định là khâu then chốt, với yêu cầu cao về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tính chiến đấu và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Cán bộ kiểm tra phải công tâm, khách quan, trung thực, thận trọng, chính xác; dám đấu tranh bảo vệ cái đúng, kiên quyết làm rõ sai phạm, không để quan hệ cá nhân, lợi ích nhóm tiêu cực chi phối việc thực thi nhiệm vụ. Mỗi cán bộ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy định của Đảng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, liêm chính, gương mẫu trong công tác và sinh hoạt.

Công tác tuyển chọn, bố trí, sử dụng cán bộ kiểm tra phải bảo đảm chặt chẽ, đúng tiêu chuẩn, quy trình; lựa chọn những người có phẩm chất, năng lực, uy tín, chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng toàn diện về lý luận chính trị, kiến thức xây dựng Đảng, pháp luật, nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và kỹ năng thẩm tra, xác minh, phân tích hồ sơ, xử lý thông tin, ứng dụng công nghệ số; kết hợp bồi dưỡng theo chức danh, lĩnh vực chuyên sâu với rèn luyện qua thực tiễn. Đồng thời, đổi mới đánh giá cán bộ theo hướng thực chất, lấy chất lượng tham mưu, kết quả thực hiện nhiệm vụ, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh đấu tranh và uy tín làm căn cứ. Kịp thời biểu dương cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; kiên quyết chấn chỉnh, thay thế những trường hợp yếu kém về năng lực, thiếu trách nhiệm, vi phạm nguyên tắc, quy định hoặc không hoàn thành nhiệm vụ. Xây dựng cơ quan kiểm tra đoàn kết, kỷ luật, mẫu mực; mỗi cán bộ kiểm tra phải thực sự là tấm gương về bản lĩnh, liêm chính, tận tụy, trách nhiệm, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Bảo đảm điều kiện làm việc, trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin và phương tiện cần thiết, phù hợp với đặc thù quân sự, quốc phòng. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ, tài liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu, trao đổi thông tin theo thẩm quyền; gắn hiện đại hóa phương tiện với nâng cao năng lực khai thác, phân tích, xử lý dữ liệu, thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật quân sự và an toàn thông tin. Qua đó, nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan kiểm tra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Quân đội là yêu cầu khách quan, nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng thời là trách nhiệm của Quân ủy Trung ương, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên. Với quyết tâm chính trị cao, sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và tổ chức thực hiện đồng bộ, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Quân đội phải tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu lực, hiệu quả; góp phần giữ vững nguyên tắc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, củng cố đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, lãnh đạo toàn quân hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. “Muốn làm được như vậy, các ủy ban và cán bộ kiểm tra phải học tập và thấm nhuần đường lối, quan điểm của Đảng, phải luôn luôn chú ý nâng cao khả năng chuyên môn, phải cố gắng công tác, phải trau dồi đạo đức cách mạng. Đặc biệt là phải nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật, phải thật thà phê bình và tự phê bình để làm gương mẫu trong việc chấp hành kỷ luật của Đảng. Phải chí công vô tư, không thiên vị, không thành kiến. Như thế thì mới làm tốt được công tác kiểm tra” như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong “Bài nói tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra của Đảng” ngày 29-7-1964.

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(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.636

(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.637

(3) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, tập 19, Nxb Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội, 2002, tr.368

(4) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội, 2026, tr.139