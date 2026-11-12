Thời tiết hôm nay 12.11: Trung Bộ mưa rất to, có nơi mưa trên 200mm

Bắc Bộ trời rét, có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Bắc Bộ có nơi dưới 13°C, vùng núi cao Đông Bắc Bộ có nơi dưới 14°C.

Trong ngày 12.11, TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 60–120mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30–70mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Người dân cần theo dõi diễn biến mưa lớn, chủ động đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông để bảo đảm an toàn.

TP. Hà Nội: Ngày có mưa rào, đêm trời rét

Nhiệt độ thấp nhất: 16–18°C

Nhiệt độ cao nhất: 20–22°C

Dự báo: Trời rét, ngày có lúc có mưa rào và dông. Gió đông bắc cấp 2–3.

TP. Hồ Chí Minh: Cục bộ có nơi mưa to

Nhiệt độ thấp nhất: 24–26°C

Nhiệt độ cao nhất: 31–33°C

Dự báo: Ngày có mưa rào, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Tây Bắc Bộ: Trời rét, đêm mưa to

Nhiệt độ thấp nhất: 13–16°C, có nơi dưới 13°C

Nhiệt độ cao nhất: 19–22°C

Dự báo: Trời rét, ngày có mưa dông rải rác và đêm cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ: Mưa dông rải rác

Nhiệt độ thấp nhất: 15–18°C, vùng núi cao có nơi dưới 14°C

Nhiệt độ cao nhất: 20–23°C

Dự báo: Trời rét, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2–3.

Thanh Hóa – Huế: Huế có mưa to, sau mưa giảm

Nhiệt độ thấp nhất: 16–19°C

Nhiệt độ cao nhất: 21–24°C

Dự báo: Ngày có mưa vài nơi; riêng TP. Huế sáng có mưa vừa, mưa to đến rất to, sau mưa giảm. Gió bắc đến tây bắc cấp 2–3.

Phía Bắc đêm và sáng trời rét, riêng TP. Huế trời lạnh. Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Sáng đến đêm có mưa lớn

Nhiệt độ thấp nhất: 23–26°C

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26–29°C, phía Nam 30–32°C

Dự báo: Sáng đến đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, sau mưa giảm. Gió đông bắc cấp 3. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Cao nguyên Trung Bộ: Phía Đông Lâm Đồng cục bộ có mưa to

Nhiệt độ thấp nhất: 19–22°C

Nhiệt độ cao nhất: 25–28°C

Dự báo: Ngày có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Đông Lâm Đồng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2–3. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Nam Bộ: Chiều tối và tối mưa dông rải rác

Nhiệt độ thấp nhất: 22–25°C

Nhiệt độ cao nhất: 30–33°C

Dự báo: Ngày có mưa rào, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.