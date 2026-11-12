Clip: Ô tô lấn làn, húc bay người đi xe máy
Chiếc ô tô đi lấn hẳn sang làn ngược chiều với tốc độ khá cao, đúng lúc có xe máy chở hai người đi tới. Cú tông mạnh khiến cả hai người trên xe bị hất tung. Vụ tai nạn xảy ra tại Nghệ An.
Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 9h05 ngày 11/11, tại Km 50+100 quốc lộ 48, đoạn qua xóm Xuân Thành, xã Minh Hợp, tỉnh Nghệ An.
Chiếc ô tô được báo cáo đã va chạm với hai xe máy. Vụ tai nạn khiến một phụ nữ tử vong, hai người bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/clip-o-to-lan-lan-huc-bay-nguoi-di-xe-may-post1893525.tpo