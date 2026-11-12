Clip: Ô tô lấn làn, húc bay người đi xe máy

Nhiều hộ dân sống dọc đường Hoàng Hữu Nam (phường Long Bình, TPHCM) phản ánh đến Báo SGGP: Hệ thống thoát nước trong khu vực đang “có vấn đề”. Mưa xuống, nước không thoát được, dâng cao trên đường và tràn vào nhà dân. Ngoài nước mưa, nước thải dưới cống cũng chảy ngược lên nền nhà gây ngập. Thực trạng trên tồn tại từ cuối năm 2025 đến nay, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt của người dân nhưng chính quyền địa phương chậm có phương án xử lý.