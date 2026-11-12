Hội Cựu CAND Việt Nam kiện toàn tổ chức, hoàn thiện quy định chế độ làm việc

Hội Cựu CAND Việt Nam công bố các quyết định về công tác cán bộ, nhiệm kỳ II, giai đoạn 2026 - 2031.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Vũ Hùng Vương, Phó Chủ tịch thường trực Hội; Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Phó Chủ tịch Hội; Đại tá Nguyễn Quốc Vương, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức Cán bộ - Bộ Công an; các đồng chí được bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng, các Ban chuyên môn Hội Cựu CAND Việt Nam; đại diện lãnh đạo P7/X01, Bộ Công an.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hùng Lĩnh đã công bố các quyết định của Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam về việc bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành làm việc tại cơ quan thường trực Hội, giai đoạn 2026 - 2031.

Thiếu tướng Nguyễn Hùng Lĩnh công bố các quyết định của Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam về việc bổ nhiệm cán bộ Hội.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam đã trao các quyết định bổ nhiệm nhân sự đảm nhiệm các chức danh Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, Trưởng ban và Phó Trưởng các Ban chuyên môn của Hội.

Theo phương án kiện toàn, cơ quan Thường trực Hội Cựu CAND Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031 được tổ chức tinh gọn, chuyên nghiệp, bao gồm Văn phòng và các Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức - Chính sách, Ban Kinh tế - Tài Chính, Ban Kiểm tra. Về nhân sự chủ chốt, Thiếu tướng Nguyễn Hùng Lĩnh được giao đảm nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Hội; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Ngư làm Trưởng ban Tổ chức - Chính sách; Thiếu tướng Phạm Văn Miên làm Trưởng ban Tuyên giáo; Thượng tá Nguyễn Văn Hùng giữ chức Trưởng ban Kinh tế - Tài chính; Thiếu tướng Trần Văn Ba, Trưởng Ban Kiểm tra Hội đã được bầu tại Đại hội đại biểu Hội Cựu CAND Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thượng tướng Lê Quý Vương trao quyết định bổ nhiệm các lãnh đạo Văn phòng Hội Cựu CAND Việt Nam.

Thượng tướng Lê Quý Vương trao quyết định bổ nhiệm các lãnh đạo Ban Tổ chức - Chính sách Hội Cựu CAND Việt Nam.

Thượng tướng Lê Quý Vương trao quyết định bổ nhiệm các lãnh đạo Ban Tuyên giáo Hội Cựu CAND Việt Nam.

Thượng tướng Lê Quý Vương trao quyết định bổ nhiệm các lãnh đạo Ban Kinh tế - Tài chính Hội Cựu CAND Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương chúc mừng và ghi nhận, đánh giá cao năng lực, phẩm chất, những đóng góp của các đồng chí vừa được phân công, bổ nhiệm. Đồng chí Chủ tịch Hội nhấn mạnh, bước sang nhiệm kỳ mới với nhiều yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng, các đồng chí lãnh đạo Văn phòng và các Ban chuyên môn cần nhanh chóng bắt tay vào công việc, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, gương mẫu và chủ động trong công tác tham mưu.

Thượng tướng Lê Quý Vương giao nhiệm vụ cho các lãnh đạo Cơ quan thường trực Hội Cựu CAND Việt Nam.

Thượng tướng Lê Quý Vương đề nghị tập thể lãnh đạo mới tiếp tục bám sát Quy chế làm việc, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động nhằm xây dựng cơ quan Thường trực Hội vững mạnh, chuyên nghiệp, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thay mặt các đồng chí vừa được bổ nhiệm, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Ngư, Trưởng ban Tổ chức - Chính sách trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, ghi nhận của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và cá nhân Thượng tướng Lê Quý Vương. Đồng chí khẳng định đây vừa là danh dự lớn lao, vừa là trách nhiệm nặng nề mà lãnh đạo Hội tin tưởng giao phó.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Ngư phát biểu nhận nhiệm vụ.

Nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Ngư hứa sẽ cùng tập thể cán bộ, lãnh đạo các Ban và Văn phòng luôn giữ vững bản lĩnh, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực vào sự phát triển vững mạnh của Hội Cựu CAND Việt Nam trong nhiệm kỳ II.

Ngay sau phần công bố quyết định và phân công nhiệm vụ cán bộ, Hội nghị đã tập trung thảo luận sâu về công tác thành lập Đảng bộ cơ quan Hội, rà soát đề xuất biên chế làm việc cũng như hoàn thiện Quy định về chế độ làm việc của Cơ quan thường trực. Việc kiện toàn toàn bộ bộ máy tổ chức và nhân sự lần này tạo nền tảng vững chắc để Hội Cựu CAND Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả hoạt động và thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ II.

Tập thể lãnh đạo Cơ quan thường trực Hội Cựu CAND Việt Nam nhiệm kỳ II, giai đoạn 2026 - 2031.

Phúc Lâm

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