Tạm trú nơi khác có bị mất quyền hưởng BHYT an toàn khu?

Việc đăng ký tạm trú được thực hiện theo đúng quy định của Luật Cư trú và không làm thay đổi nơi đăng ký thường trú. Con của bà P tham gia BHYT theo diện học sinh tại nơi tạm trú. Đồng thời, địa phương nơi tạm trú cũng không xác nhận con thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước đóng BHYT theo diện an toàn khu.

Khi gia đình liên hệ UBND phường nơi có hộ khẩu để đăng ký hưởng BHYT theo diện an toàn khu thì được trả lời, con của bà không thuộc đối tượng do hiện không sinh sống tại địa phương.

Bà P hỏi, con bà có thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước đóng BHYT theo diện người dân xã, phường an toàn khu không? Trường hợp không thuộc đối tượng được hưởng thì căn cứ văn bản nào?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hxội Việt Nam trả lời như sau:

Tại khoản 2 và khoản 8 Điều 5 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT quy định:

"2. Người dân các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp hoặc chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp hoặc chống Mỹ đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm do ngân sách nhà nước đóng quy định tại khoản 3 Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế.

… 8. Các đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau theo các nhóm đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế thì tham gia bảo hiểm y tế theo nguyên tắc quy định tại điểm a khoản 5 Điều 13 của Luật Bảo hiểm y tế".

Tại điểm a khoản 5, Điều 13 Luật BHYT số 51/2024/QH15 quy định: "Người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại các điểm c, d, đ, e và g khoản này".

Như vậy, đối chiếu với các quy định trên, con của bà là học sinh thuộc nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng (nhóm 4) quy định tại khoản 4 Điều 12 Luật số 51/2024/QH15, đồng thời cũng là người dân hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp hoặc chống Mỹ (theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP) thuộc nhóm do ngân sách nhà nước đóng (nhóm 3) quy định tại khoản 3 Điều 12 của Luật BHYT thì tham gia BHYT theo nhóm do ngân sách nhà nước đóng.

Để được cấp thẻ BHYT cho người dân các xã an toàn khu, đề nghị bà liên hệ UBND phường, xã, đặc khu nơi cư trú - là cơ quan có thẩm quyền xác định đối tượng và lập hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT theo quy định.

BHXH Việt Nam trả lời để bà biết, thực hiện theo đúng quy định pháp luật.