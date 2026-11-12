Dự báo thời tiết ngày 12/11: Miền Bắc mưa dông kèm rét, miền Trung mưa lớn

Khu vực TP. Hà Nội trời rét, có lúc có mưa rào và dông. rong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Ảnh minh họa

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ.

Có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ.

Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam (Nam Quảng Trị và Tp. Huế) có mưa rào và dông rải rác, riêng Tp. Huế ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; đêm mưa giảm. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 11/11 đến ngày 13/11: - Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng đêm 11/11 mưa tập trung ở khu vực Tây Bắc Bộ, ngày 13/11 mưa tập trung ở khu vực Đông Bắc Bộ. Trời rét; riêng ngày 13/11 sáng trời rét. - Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị: Có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét. - Khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to đến sáng 12/11, sau mưa giảm. - Khu vực Nam Bộ và phía Đông Lâm Đồng: Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to - Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng ngày 13/11, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhận định thời tiết từ đêm 13/11 đến 21/11: - Bắc Bộ: Có mưa vài nơi. - Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế: Có mưa vài nơi; từ ngày 18/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. - Khu vực từ TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa: Từ đêm 13-14/11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ ngày 15/11 có mưa rào và dông vài nơi. - Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời kỳ từ đêm 13-16/11 chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.