Huyền Lizzie: 'Áp lực khi quay phim cùng Duy Hưng'

Trong bộ phim mới Căn nhà không mái che, Huyền Lizzie (Phan Minh Huyền) lần đầu đảm nhận hình tượng người phụ nữ thôn quê với tạo hình mộc mạc, giản dị. Đây là sự thay đổi đáng kể so với những nhân vật nữ diễn viên từng thể hiện.

Chia sẻ về lần đầu đọc kịch bản, Phan Minh Huyền cho biết cô bị câu chuyện cuốn vào đến mức đọc liền một mạch. Nữ diễn viên cho biết thông thường cô không đọc kịch bản quá nhanh, nhưng lần này câu chuyện khiến cô có cảm giác đang đọc một cuốn tiểu thuyết.

Theo Phan Minh Huyền, vai Hạnh là thử thách lớn bởi nhân vật có nhiều điểm khác biệt so với những vai diễn trước đây của cô. Nếu khán giả từng quen với một Phan Minh Huyền trong những nhân vật giàu có, sang trọng, có khí chất, Hạnh lại là người phụ nữ quanh năm gắn với công việc đồng áng, chợ búa và chăm lo gia đình.

Huyền Lizzie thay đổi tạo hình nhân vật trong dự án mới. Ảnh: NVCC.

Ngay cả bản thân nữ diễn viên cũng từng nghi ngờ khả năng hóa thân vào nhân vật này. Diễn viên cho biết nhiều người trong ê-kíp ban đầu không tin cô nhận vai. Họ cũng không chắc nữ diễn viên có thể tạo được chất riêng của Hạnh hay không.

Để chuẩn bị cho vai diễn, Phan Minh Huyền tìm đến các lớp học diễn xuất, tập trung vào cách thể hiện sự mộc mạc và đời thường. Cô muốn loại bỏ những nét diễn, thần thái vốn đã trở nên quen thuộc với khán giả.

Một chi tiết đặc biệt trong tạo hình của Hạnh là vết bớt trên gương mặt. Phan Minh Huyền kể ban đầu cô không muốn thêm chi tiết này vì cho rằng ngoại hình của mình đã khá “khổ”. Tuy nhiên, đạo diễn cho rằng nếu nhân vật vẫn giữ diện mạo quá giống Phan Minh Huyền ở những phim trước, khán giả sẽ khó có cảm giác đây là một con người hoàn toàn khác.

Sau quá trình trao đổi và thử nghiệm, ê-kíp quyết định tạo vết bớt cho nhân vật. Khi nhìn hình ảnh trên màn ảnh, Phan Minh Huyền thừa nhận quyết định của đạo diễn là đúng đắn.

Một điều khác khiến Phan Minh Huyền hào hứng khi nhận lời tham gia dự án là lần đầu được hợp tác với Duy Hưng. Cô yêu thích lối diễn của Duy Hưng trong những bộ phim trước đó, đặc biệt sự tự nhiên, đời thường trong cách thể hiện nhân vật. Tuy nhiên, chính điều này cũng khiến nữ diễn viên chịu áp lực khi làm việc cùng đồng nghiệp.

“Khi đóng phim này với anh Hưng, tôi rất áp lực vì anh ấy đóng đời lắm, từ cách nhả thoại, diễn xuất, đến dáng đi. Tôi học được từ anh Hưng rất nhiều. Thế nên ở bộ phim này, khi có cơ hội được hợp tác với anh Hưng và đạo diễn, đó chính là Huyền đã manifest thành công”, nữ diễn viên chia sẻ.

Căn nhà không mái che lấy bối cảnh vùng trung du Bắc Bộ vào những năm 2010, thời điểm quá trình đô thị hóa chưa phủ kín những không gian làng quê. Bộ phim tập trung vào cuộc sống của những người lao động bình thường, xoay xở với cơm áo, nợ nần và những bất an trong đời sống.

Trung tâm câu chuyện là hai gia đình Hạnh và Toàn. Hạnh là người phụ nữ bán rau ngoài chợ, một mình chăm lo cho Thơ và Khang. Trong khi đó, Toàn (Duy Hưng) là người đàn ông góa vợ, làm nghề lái xe và nuôi hai con Triết, Mai. Cả hai đều mong muốn tìm được một chỗ dựa ổn định để các con có cuộc sống tốt hơn.

Một cơ duyên đưa hai gia đình vốn không liên quan đến nhau bước vào cùng một cuộc sống. Từ đây, những khác biệt về tính cách, định kiến ban đầu, sự dè chừng của người lớn và những va chạm giữa lũ trẻ liên tục tạo nên các tình huống vừa hài hước vừa nhiều mâu thuẫn. Qua từng lần va chạm, các nhân vật dần nhận ra phía sau vẻ ngoài của đối phương là những nỗi lo, tổn thương và mong muốn không quá khác biệt với chính mình.

Đây cũng là lần đầu Phan Minh Huyền kết đôi với Duy Hưng trên màn ảnh. Dàn diễn viên còn có nhiều gương mặt trẻ như Thu Hà trong vai Thơ, Minh Xíu vai Khang, Phú Quý vai Triết, Khánh An vai Mai, Nam Việt vai Hùng và Sơn Tùng vai Sơn.