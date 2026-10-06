Kiều Minh Tuấn chính thức bị vượt mặt

Kiều Minh Tuấn từng được xem là một trong những gương mặt quen thuộc của phòng vé Việt, sở hữu gia tài phim ảnh trải dài từ hài, tâm lý xã hội đến hành động. Nhiều tác phẩm có sự góp mặt của nam diễn viên đạt doanh thu cao, giúp anh trở thành một trong những cái tên thường xuyên xuất hiện trong các dự án điện ảnh ăn khách.

Cột mốc lớn trong sự nghiệp Kiều Minh Tuấn đến từ Em Chưa 18 (2017). Vai Hoàng đưa nam diễn viên đến gần hơn với khán giả đại chúng, đồng thời mang về cho anh Cánh Diều Vàng ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc. Sau bước ngoặt này, anh tiếp tục góp mặt trong nhiều tác phẩm đáng chú ý như Tiệc Trăng Máu, Chìa Khóa Trăm Tỷ, Kẻ Ẩn Danh, Cô Dâu Hào Môn và Gặp Lại Chị Bầu.

Kiều Minh Tuấn và cột mốc 200 tỷ đồng của Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng. Ảnh: FBNV

Không chỉ gắn với những vai hài, Kiều Minh Tuấn ngày càng chủ động thay đổi hình ảnh. Với Cô Dâu Hào Môn, anh tăng khoảng 15 kg để phù hợp với nhân vật. Đến Con Kể Ba Nghe, nam diễn viên giảm khoảng 26 kg để vào vai người cha đơn thân làm nghề xiếc. Những thay đổi về ngoại hình cho thấy nỗ lực tìm kiếm màu sắc mới thay vì lặp lại hình ảnh từng tạo nên thành công.

Đáng chú ý, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng tiếp tục bổ sung một cột mốc lớn vào hành trình phòng vé của Kiều Minh Tuấn. Bộ phim đạt 200 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam, thu hút hơn 2,5 triệu lượt khán giả và trở thành phim kinh dị Việt Nam đầu tiên cán mốc 200 tỷ đồng. Tác phẩm cũng từng lập kỷ lục đạt 100 tỷ đồng nhanh nhất trong nhóm phim kinh dị Việt.

Tuy nhiên, bảng xếp hạng phòng vé năm 2026 đã có sự thay đổi khi Trại Buôn Người tăng tốc mạnh mẽ. Bộ phim hành động, sinh tồn gắn nhãn 18+ có Steven Nguyễn đóng chính khởi chiếu từ ngày 25/9/2026 và nhanh chóng tạo sức hút lớn. Tác phẩm xoay quanh Ny, một tay đua bò miền Tây, dấn thân vào hang ổ tội phạm xuyên quốc gia để giải cứu em gái bị lừa bán qua biên giới.

Kiều Minh Tuấn tạo dấu ấn với Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng.

Sau 10 ngày công chiếu, Trại Buôn Người đạt hơn 293 tỷ đồng, vượt mốc doanh thu của Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng. Kết quả này đưa bộ phim lên vị trí thứ ba, đồng thời đẩy tác phẩm của Kiều Minh Tuấn xuống hạng 4 trong nhóm những phim điện ảnh Việt có doanh thu cao nhất năm 2026 tính đến thời điểm hiện tại.

Sự thay đổi này cho thấy cuộc đua phòng vé Việt năm 2026 tiếp tục diễn ra sôi động khi những tác phẩm mới liên tục xáo trộn vị trí trong nhóm dẫn đầu. Với Kiều Minh Tuấn, Phí Phông vẫn là một cột mốc đáng kể khi giúp anh có thêm một tác phẩm đạt 200 tỷ đồng, song vị trí trên bảng xếp hạng không còn thuộc về phim này sau màn tăng tốc của Trại Buôn Người.

Steven Nguyễn tạo dấu ấn với Trại Buôn Người, tiếp tục khẳng định sức hút qua dòng phim hành động.

Trong khi đó, thành công của Trại Buôn Người tiếp tục củng cố vị thế của Steven Nguyễn tại phòng vé. Kết hợp doanh thu của tác phẩm này với Mưa Đỏ, nam diễn viên đang tiến vào nhóm những gương mặt có tổng doanh thu phim đóng chính vượt mốc 1.000 tỷ đồng. Cuộc cạnh tranh giữa những thế hệ diễn viên khác nhau vì thế cũng trở thành một điểm đáng chú ý của điện ảnh Việt trong năm 2026.