6 sao Việt nên duyên với bác sĩ, nhiều cặp giấu kín tình yêu suốt nhiều năm

NSND Thanh Lam

Diva nhạc Việt gặp bác sĩ Bùi Tiến Hùng khi đến khám mắt tại phòng khám của anh theo lời giới thiệu của một người bạn. Một lần tái khám, Thanh Lam không gọi được xe giữa những ngày giãn cách vì dịch Covid-19, bác sĩ Hùng đã chủ động đưa chị về. Cuộc trò chuyện trên đường hôm đó trở thành khởi đầu cho một mối tình mà chính ông cũng thừa nhận ban đầu chỉ là sự tò mò về một người nổi tiếng.

NSND Thanh Lam và bác sĩ nhãn khoa Bùi Tiến Hùng về chung nhà từ tháng 6/2021, vẫn ấp ủ kế hoạch tổ chức một hôn lễ nhỏ.

Hai người làm lễ dạm ngõ và dọn về sống chung từ tháng 6/2021. Từng có giai đoạn bác sĩ Hùng thẳng thắn nói với Thanh Lam: "Anh và em không hợp, khác nhau quá nhiều", bởi lịch sinh hoạt của một bác sĩ phẫu thuật khác hoàn toàn với giờ giấc của một nghệ sĩ biểu diễn.

Con trai Thanh Lam từng khuyên mẹ không nên cố gắng nếu thấy quá khác biệt. Nhưng nhìn cách bạn đời chăm sóc mẹ già hơn 90 tuổi, nữ diva tin rằng đó là một người đàn ông tốt. Sau nhiều năm bên nhau, Thanh Lam nhiều lần chia sẻ dự định tổ chức một lễ cưới nhỏ, ấm cúng, mang tính chất ra mắt bạn bè hơn là một đám cưới rình rang song đến nay hôn lễ chính thức vẫn chưa diễn ra.

Ca sĩ Thanh Lam và bác sĩ Tiến Hùng trên truyền hình:

Thanh Ngọc "Mắt Ngọc"

Cựu trưởng nhóm Mắt Ngọc kết hôn với bác sĩ Đức Thiệp - bạn học thời phổ thông - tại TPHCM. Suốt thời đi học, họ từng "ngó lơ" nhau, phải đến khi trưởng thành, tình cảm mới nảy nở. Sau kết hôn, Thanh Ngọc gần như rút khỏi showbiz để toàn tâm vun vén gia đình.

Cựu trưởng nhóm Mắt Ngọc kết hôn cùng bác sĩ Đức Thiệp - bạn học thời phổ thông - từ năm 2011.

8 năm ròng rã mong con, trải qua giai đoạn suy sụp tâm lý vì áp lực hiếm muộn, cô luôn có chồng đồng hành động viên. Con trai đầu lòng của cặp đôi chào đời năm 2019, được đặt tên thân mật là Ủn. Ít người biết rằng hơn 1 thập kỷ vắng bóng của giọng ca Vào đời không phải vì sự nghiệp chững lại mà là lựa chọn chủ động để giữ trọn một hành trình làm mẹ đầy gian nan.

MC Phương Thảo

MC Phương Thảo gặp bác sĩ Nguyễn Minh Hảo Hớn tại đám cưới của em gái mình vào năm 2007. Nét hiền lành của chàng bác sĩ gây thiện cảm với cô ngay từ lần đầu. Sau gần 2 năm tìm hiểu, họ tổ chức hôn lễ năm 2009 tại một khách sạn ở TPHCM với khoảng 1.000 khách mời, sau đó tiếp tục làm tiệc tại quê nhà Bình Thuận và Lâm Đồng.

MC Phương Thảo và bác sĩ Nguyễn Minh Hảo Hớn nên duyên từ năm 2009.

Ngay sau đám cưới, nữ MC chủ động thu hẹp công việc để dành thời gian cho gia đình. Bác sĩ Hảo Hớn hiện là trưởng khoa tại một bệnh viện Tai - Mũi - Họng lớn ở TPHCM. Cặp đôi có 2 con (1 trai, 1 gái) và đến nay đã đồng hành hơn 17 năm trong cuộc hôn nhân được đánh giá là kín tiếng bậc nhất giới MC truyền hình phía Nam.

Siêu mẫu Trang Lạ

Trang Lạ lên xe hoa cùng bác sĩ Việt kiều Trần Tiễn Chánh vào năm 2016 sau thời gian dài hẹn hò. Chồng cô là tiến sĩ y học, có phòng khám riêng tại Pháp, từng xuất bản nhiều đầu sách về dinh dưỡng và giảm cân, đồng thời đồng sáng lập một công ty thực phẩm giảm cân tại đây. Anh sở hữu biệt thự hàng nghìn mét vuông tại TPHCM và một trực thăng riêng để thuận tiện di chuyển.

Siêu mẫu Trang Lạ (ngoài cùng, bên trái) ngày lên chức mẹ chồng khi con trai riêng của chồng lập gia đình.

Trang Lạ trở thành mẹ kế của 2 con trai riêng của chồng chỉ kém cô vài tuổi. Sau khi kết hôn, siêu mẫu gần như rút khỏi các hoạt động giải trí, chuyển hướng sang kinh doanh bất động sản và hoạt động thiện nguyện cùng chồng.

Tuyết Lan

Á quân Vietnam's Next Top Model mùa đầu tiên được bạn trai - bác sĩ thẩm mỹ Nguyễn Thiện Khanh - cầu hôn bất ngờ trong một chuyến du lịch tại Pháp, sau 4 năm gắn bó. Cô xúc động viết trên trang cá nhân đại ý sẽ đồng ý dù được hỏi bao nhiêu lần đi nữa. Đám cưới của cặp đôi diễn ra tại TPHCM.

Á quân Vietnam's Next Top Model Tuyết Lan được bác sĩ thẩm mỹ Nguyễn Thiện Khanh cầu hôn tại Pháp.

Tròn 1 năm sau hôn lễ, Tuyết Lan hạ sinh con gái đầu lòng vào cuối tháng 8/2025. Bác sĩ Thiện Khanh lần đầu làm cha, được mô tả là say mê ngắm nhìn con gái không rời mắt. Trước khi kết hôn, Tuyết Lan có 6 năm định cư và phát triển sự nghiệp người mẫu tại Mỹ.

Đoàn Minh Tài

Nam diễn viên sinh năm 1984 tìm được bến đỗ bên ca sĩ Sunny Đan Ngọc sau 6 năm yêu nhau. Trước khi trở thành vợ của Đoàn Minh Tài, Sunny Đan Ngọc tốt nghiệp ngành Răng Hàm Mặt tại một trường đại học quốc tế ở TPHCM vào năm 2024, sau 6 năm miệt mài vừa học vừa hoạt động nghệ thuật. Cô còn theo học piano tại Nhạc viện TPHCM.

Diễn viên Đoàn Minh Tài và bác sĩ Sunny Đan Ngọc kém anh 16 tuổi nên duyên năm 2025.

Đoàn Minh Tài cầu hôn bạn gái vào tháng 9/2025 và tiết lộ đã ấp ủ khoảnh khắc này từ 2 năm trước. Cặp đôi làm lễ Hằng Thuận tại chùa ngày 19/12, trước khi tổ chức hôn lễ chính thức với khoảng 800 khách mời vào ngày 25/12/2025 tại TPHCM. Sau đám cưới, Đoàn Minh Tài trở lại với công việc đóng phim, còn Sunny Đan Ngọc vừa làm việc tại bệnh viện vừa ấp ủ các dự án âm nhạc mới.

Ảnh: Tư liệu, video: VTV