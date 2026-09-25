Lý do Indonesia dùng cả 11 cầu thủ mang dòng máu nước ngoài đá chính

Đội hình xuất phát của tuyển Indonesia. Đồ họa: Timnas Indonesia.

"Đây là đội hình gồm những cầu thủ khát khao cống hiến cho Indonesia, sẵn sàng vượt đường xa, xắn tay áo, lăn xả trong từng pha tranh chấp và thi đấu bằng tất cả nhiệt huyết vì cổ động viên. Hãy tôn trọng điều đó", HLV John Herdman trả lời phóng viên Indonesia trong phòng họp báo sân Bung Karno khi được hỏi về việc điền tên cả 11 cầu thủ mang dòng máu nước ngoài vào đội hình xuất phát.

"Không có sự phân biệt giữa cầu thủ nội địa, Indonesia kiều hay nhập tịch. Tất cả chúng tôi đều là người Indonesia, đại diện cho lá quốc kỳ này, cùng hát chung bản quốc ca và luôn sát cánh bên nhau. Chúng ta cần thay đổi tư duy", nhà cầm quân người Anh nói thêm.

Trận này, cả hai bàn thắng của tuyển Indonesia đều ghi do công của các cầu thủ mang dòng máu nước ngoài. Luke Vickery (gốc Mỹ) kiến tạo cho Ragnar Oratmangoen (Hà Lan) mở tỷ số ở phút 15. Phút 74, Ole Romeny (Hà Lan) đá penalty thành bàn để ấn định thắng lợi 2-0.

Romeny ăn mừng sau khi ghi bàn. Ảnh: Minh Chiến.

"HLV truyền đạt rất rõ cho chúng tôi những gì đội cần làm. Ai cũng hiểu rõ nhiệm vụ của mình và không làm phức tạp hóa vấn đề. Trên sân tập, chúng tôi gắn kết như gia đình. Các tân binh nhanh chóng hòa nhập được. Tôi rất vui khi được trở lại màu áo này và thấy các khán đài chật kín khán giả. Tôi luôn có cảm giác đặc biệt khi thi đấu ở Bung Karno", Romeny cho biết.

"Các cầu thủ đã chơi hết mình theo đúng yêu cầu. Đôi khi, sự mệt mỏi xuất hiện khi nhiều cầu thủ phải thích nghi với điều kiện thi đấu khi đang bị lệch múi giờ. Các tuyển thủ Indonesia đã phải nỗ lực vượt qua để kết nối với nhau. Tôi rất tự hào về các cầu thủ của mình", Herdman nói.

"Đội hình này đã nhập cuộc với quyết tâm cao và sẽ sắc bén hơn nếu có thêm thời gian chơi cùng nhau. Qua từng trận, nhịp độ và sự ăn ý giữa những Vickery, Mitchell Baker hay Romeny sẽ được cải thiện. Hôm nay, đội làm tốt cả khâu phòng ngự như lùi về hỗ trợ, bọc lót và thu hồi bóng", chiến lược gia 51 tuổi cho hay.

Kết thúc phần họp báo, Herdman tri ân cổ động viên nhà và đánh giá về màn thể hiện của tuyển Singapore. "Xin chân thành cảm ơn người hâm mộ Indonesia vì sự ủng hộ và nguồn năng lượng tuyệt vời này. Tuyển Singapore chơi tốt, giữ đúng bản sắc lối đá tấn công chủ động và quyết liệt. Nhưng làm khách ở Bung Karno, dưới sự cuồng nhiệt của người Indonesia, là thử thách cực đại với mọi đối thủ Đông Nam Á", ông bày tỏ quan điểm.

Tuyển Singapore gặp nhiều khó khăn trong việc lên bóng trước Indonesia. Ảnh: Minh Chiến.

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Gavin Lee nhận xét về màn trình diễn của tuyển Singapore: "Rất tiếc khi trong hiệp 1, chúng tôi chưa đủ tự tin vào bản thân. Sang hiệp 2, đội phản ứng tốt hơn và chơi đúng khả năng. Dù bị dẫn trước hay chơi thiếu người, tuyển Singapore vẫn chiến đấu kiên cường. Chúng tôi có quyền tự hào về điều đó".

"Ở giờ nghỉ giữa hiệp, tuyển Singapore đã khắc phục việc để lộ nhiều khoảng trống nơi tuyến giữa. Hiệp 2, chúng tôi duy trì cự ly đội hình tốt hơn và phòng ngự chặt hơn. Tôi sẽ không lãng phí thời gian nói về những điều ngoài tầm kiểm soát như thẻ đỏ và tình huống bị thổi penalty. Quan trọng nhất là cách cầu thủ của tôi phản ứng và tất cả đã không bỏ cuộc", chiến lược gia sinh năm 1990 nói thêm.

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