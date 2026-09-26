'Tấm Cám' bước ra thời trang thế giới bằng BST của Phan Đăng Hoàng tại Milano Fashion Week 2027

Thương hiệu PHAN DANG HOANG chính thức giới thiệu bộ sưu tập Xuân/Hè 2027 mang tên “Tấm Cám” trong khuôn khổ Milano Fashion Week. Đây cũng là lần thứ 3 mà NTK sinh năm 2000 có show diễn vật lý tại Milano Fashion Week, cùng đồng hành với HANGSILK để kể những câu chuyện mang giá trị Việt Nam thông qua từng mẫu thiết kế

Lấy cảm hứng từ một trong những câu chuyện cổ tích đã trở thành ký ức văn hóa của nhiều thế hệ người Việt, BST của Phan Đăng Hoàng khai thác hành trình biến hóa của Tấm: từ một cô gái hiền lành phải chịu nhiều bất công đến một con người không ngừng hóa thân để tìm lại chính mình và giành lấy hạnh phúc của riêng mình

Nhà thiết kế tìm kiếm phần tinh thần còn lại phía sau hành trình của Tấm: sức sống bền bỉ, khả năng thích nghi và tái tạo bản thân trước mất mát, nghịch cảnh cùng những đổi thay của số phận

“Nothing truly disappears. It transforms” - Thông điệp: “Không điều gì thực sự biến mất. Nó chỉ chuyển hóa” xuyên suốt bộ sưu tập

Áo yếm, khăn mỏ quạ, những đường nét mềm mại và vẻ duyên dáng đặc trưng của vùng đất giàu truyền thống văn hóa được Phan Đăng Hoàng chắt lọc, bóc tách và tái cấu trúc trong những phom dáng đương đại

Những đường cut-out táo bạo, sắc nét có lúc nhường chỗ cho các phom dáng mềm mại, uyển chuyển, tạo nên nhịp chuyển động giữa sức mạnh và nữ tính

NTK Phan Đăng Hoàng tự tay chỉnh sửa trang phục cho các người mẫu trước khi lên sàn diễn

Bảng màu của “Tấm Cám” được phát triển từ các gam vàng, tím, cam và sắc ánh kim. Những màu sắc giàu năng lượng tạo nên nhịp điệu thị giác cho bộ sưu tập, đồng thời thể hiện sự thay đổi về trạng thái và cảm xúc trong hành trình của nhân vật

Trong bộ sưu tập, Phan Đăng Hoàng lựa chọn kỹ thuật thêu tay bằng chỉ tơ tằm, được thực hiện bởi những nghệ nhân đến từ các làng nghề phía Bắc Việt Nam. Những đường thêu không chỉ giữ vai trò trang trí mà trở thành một lớp ký ức trên bề mặt trang phục - nơi thời gian, sự kiên nhẫn và giá trị đôi tay người thợ được đặt cạnh tốc độ phát triển của thời trang hiện đại

Các sắc ánh kim tạo hiệu ứng bắt sáng và chiều sâu trên bề mặt trang phục. Trong khi đó, vàng, tím và cam được triển khai theo nhiều sắc độ, góp phần chuyển tải quá trình vận động từ mềm mại đến mạnh mẽ, từ mất mát đến hồi sinh và từ những lớp ký ức truyền thống đến tinh thần tự do của người phụ nữ hiện đại

Một điểm nhấn chất liệu của “Tấm Cám” là dòng gấm được phát triển từ sự kết hợp giữa Phan Đăng Hoàng và HANGSILK. Qua BST “Tấm Cám” gửi đến Milano Fashion Week 2027, đây còn đánh dấu sự hợp tác để phát triển một dòng gấm đặc biệt cho thị trường Việt Nam

Sự kết hợp giữa Phan Đăng Hoàng và HANGSILK tạo nên cuộc đối thoại giữa di sản với hiện tại, giữa những giá trị được truyền lại với cách một thế hệ sáng tạo mới lựa chọn để tiếp tục kể câu chuyện ấy