Steven Nguyễn soán ngôi Hồng Đào

Sau hơn một tuần tạo nên nhiều bất ngờ tại phòng vé Việt, Hồng Đào và bộ phim Lên Hương từng là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên các bảng xếp hạng doanh thu. Tuy nhiên, diễn biến mới nhất chiều 26/9 cho thấy cuộc đua phòng vé đã có sự thay đổi đáng chú ý khi Steven Nguyễn bất ngờ vươn lên dẫn đầu với Trại Buôn Người.

Theo số liệu phòng vé cập nhật chiều 26/9, Trại Buôn Người ghi nhận doanh thu trong ngày hơn 16,38 tỷ đồng, bán ra gần 175.000 vé với 4.428 suất chiếu. Thành tích này giúp tác phẩm hành động do Steven Nguyễn đảm nhận vai chính trở thành phim có doanh thu ngày cao nhất toàn thị trường.

Không chỉ dẫn đầu doanh thu ngày, Trại Buôn Người còn nhanh chóng tích lũy hơn 48,69 tỷ đồng chỉ sau thời gian ngắn ra rạp. Đây được xem là tín hiệu rất tích cực đối với Steven Nguyễn, người đang sở hữu một trong những dự án điện ảnh nhận được nhiều sự quan tâm nhất dịp cuối tháng 9.

Trong phim, Steven Nguyễn vào vai Ny - chàng trai lao vào hành trình giải cứu em gái khỏi đường dây buôn người hoạt động tại khu vực biên giới miền Tây. Những tình tiết căng thẳng, bầu không khí nghẹt thở cùng yếu tố hành động được đầu tư mạnh đã giúp Trại Buôn Người tạo sức hút đáng kể với khán giả trẻ.

Steven Nguyễn vào vai Ny trong Trại Buôn Người.

Ở chiều ngược lại, Hồng Đào vẫn đang có một mùa phim đáng nhớ cùng Lên Hương. Dù không còn giữ vị trí dẫn đầu doanh thu ngày, bộ phim vẫn thu thêm gần 937 triệu đồng trong ngày 26/9 và nâng tổng doanh thu lên hơn 88,04 tỷ đồng.

Con số này cho thấy sức bền đáng nể của Lên Hương sau hơn một tuần công chiếu. Thậm chí, xét về doanh thu tích lũy, tác phẩm có sự góp mặt của Hồng Đào vẫn đang vượt khá xa Trại Buôn Người.

Tuy nhiên, điều khiến giới quan sát chú ý chính là sự thay đổi trên bảng xếp hạng doanh thu ngày. Nếu như trước đó Lên Hương liên tục tạo hiệu ứng tích cực nhờ nội dung gần gũi, dàn diễn viên quen thuộc và phản ứng tốt từ khán giả thì nay Trại Buôn Người đã trở thành tâm điểm mới.

Sự bứt phá của Steven Nguyễn được xem là bất ngờ thú vị đối với thị trường điện ảnh Việt dịp cuối tháng 9. Từ một dự án nhận nhiều tò mò trước ngày ra mắt, Trại Buôn Người đang dần chứng minh sức hút bằng những con số cụ thể tại phòng vé.

Trong khi đó, Hồng Đào tiếp tục ghi dấu ấn với hình ảnh một trong những nữ diễn viên hiếm hoi sở hữu tác phẩm đạt doanh thu gần chạm mốc 90 tỷ đồng trong năm 2026. Thành công của Lên Hương cũng giúp tên tuổi Hồng Đào xuất hiện dày đặc trên các bảng thống kê doanh thu những ngày qua.

Hồng Đào trong Lên Hương.

Giới chuyên môn nhận định cuộc cạnh tranh giữa Trại Buôn Người và Lên Hương phản ánh sự đa dạng của thị trường điện ảnh Việt hiện nay. Một bên là phim hành động, gây cấn với nhịp độ nhanh do Steven Nguyễn dẫn dắt, bên còn lại là tác phẩm mang màu sắc hài - cảm xúc với sự góp mặt của Hồng Đào.

Đáng chú ý, khoảng cách giữa doanh thu tích lũy của hai tác phẩm vẫn còn khá lớn. Vì vậy, việc Steven Nguyễn vượt Hồng Đào ở doanh thu ngày chưa đồng nghĩa với việc Trại Buôn Người đã vượt qua Lên Hương về tổng doanh thu. Dẫu vậy, việc bộ phim mới ra mắt nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí số 1 phòng vé cho thấy sức hút rất đáng kể của Steven Nguyễn ở thời điểm hiện tại.

Những ngày tới được dự báo sẽ tiếp tục là giai đoạn quan trọng đối với cả hai tác phẩm. Khán giả đang chờ xem liệu Steven Nguyễn có thể duy trì phong độ của Trại Buôn Người để tiếp tục dẫn đầu phòng vé hay không, trong khi Hồng Đào và Lên Hương vẫn còn cơ hội tiến gần hơn tới những cột mốc doanh thu mới. Cuộc cạnh tranh giữa Steven Nguyễn và Hồng Đào vì thế vẫn đang là một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất của phòng vé Việt cuối tháng 9.