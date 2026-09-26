NSƯT Hữu Châu hé lộ chuyện chưa kể về mối duyên đặc biệt từ nhỏ cùng nghệ sĩ Hồng Đào

Phim Lên hương quy tụ dàn diễn viên khách mời hùng hậu gồm NSƯT Hữu Châu, Tiểu Bảo Quốc, Ngọc Lan, Tiến Luật, Đinh Y Nhung, BB Trần, Bé 7, Tuấn Kiệt, Ngọc Phước, Huỳnh Thi, Kiên Ứng, Kim Đào, Mai Tường Vi và Ngọc Mắt To. Đến nay, phim đã đạt doanh thu gần 90 tỷ đồng. Với dàn diễn viên hùng hậu, những câu chuyện hậu trường cũng thu hút sự quan tâm của khán giả.

Trong đó, mối quan hệ thân thiết giữa NSƯT Hữu Châu và Hồng Đào rất được công chúng chú ý. Đây là lần thứ ba mà nam nghệ sĩ kỳ cựu này làm việc cùng Khương Ngọc và cơ hội được đứng chung màn ảnh với Hồng Đào, người bạn đã quen từ thuở nhỏ, trở thành một kỷ niệm đặc biệt trong hành trình của bộ phim.

NSƯT Hữu Châu cho biết, anh và Khương Ngọc đã có nhiều năm làm việc cùng nhau. Qua ba lần cộng tác, NSƯT Hữu Châu dành nhiều tình cảm cho đạo diễn này, đặc biệt ấn tượng bởi sự lễ phép, dễ thương và sâu sắc của Khương Ngọc. Nam nghệ sĩ gạo cội cũng yêu thích nguồn năng lượng tích cực, vui vẻ và hoạt bát mà Khương Ngọc mang đến mỗi khi có mặt tại hiện trường.

Tuy nhiên, lý do khiến NSƯT Hữu Châu nhận lời tham gia Lên hương còn đến từ một cuộc hội ngộ đặc biệt với nghệ sĩ Hồng Đào. Cả hai quen biết nhau từ khi còn trẻ, từng học cùng lớp, cùng trường sân khấu.

Vì vậy, khi có cơ hội được đứng chung trong một dự án, Hữu Châu nhanh chóng đồng ý, dù chỉ xuất hiện với vai trò khách mời. Nam nghệ sĩ cũng xem đây là dịp để làm việc và tìm thêm cảm hứng từ những đồng nghiệp mình yêu quý.

Hữu Châu và Hồng Đào thường xuyên có những màn tương tác dễ thương qua lại trên mạng xã hội. Tình bạn của hai nghệ sĩ kỳ cựu góp phần cho công chúng thấy được mối quan hệ thân thiết giữa những người làm nghề với nhau, chứ không chỉ có drama showbiz.