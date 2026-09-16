Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/9

* Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Nghệ An - Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới trong xây dựng cực tăng trưởng tầm quốc gia”. Các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thơm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vương Quang Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh chủ trì hội thảo.

Các đại biểu trao đổi bên lề hội thảo. Ảnh: T.L

* Chiều 16/9, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động, luân chuyển. Ảnh: Phạm Bằng

* Đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tiếp công dân phiên định kỳ tháng 9/2026, tập trung giải quyết các kiến nghị liên quan đến chính sách người có công, đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xử lý các vụ việc tồn đọng, kéo dài.

Đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 16/9, đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra tiến độ thi công một số gói thầu và công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao đổi với nhà thầu thuộc gói thầu XL02. Ảnh: Thành Duy

* Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Khoa học Kinh tế và Xã hội Quốc gia Lào, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Viện Môi trường Hàn Quốc và UBND tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế “Bảo đảm tài chính cho tăng trưởng xanh tại Việt Nam, Lào và Campuchia: Kinh nghiệm của Hàn Quốc và cơ hội hợp tác khu vực”.

Lãnh đạo các đoàn Việt Nam, Lào, Campuchia, Hàn Quốc và tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm bên lề hội thảo. Ảnh: Phạm Bằng

* Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các lực lượng vũ trang và các sở, ban, ngành địa phương tổ chức Lễ ra quân huấn luyện diễn tập thực binh A2, chuẩn bị cho Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2026.

Đợt ra quân quy tụ hơn 2.100 cán bộ, chiến sĩ cùng 47 phương tiện đặc chủng hiện đại tham gia. Ảnh: Thành Cường

* Chiều 16/9, Bảo tàng Nghệ An – Xô viết Nghệ Tĩnh phối hợp cùng Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả khai quật khẩn cấp dấu tích mộ gạch rú Bụt, xã Kim Liên. Theo đánh giá bước đầu, cơ quan chuyên môn xác định niên đại hai ngôi mộ gạch rú Bụt vào khoảng thế kỷ III đến thế kỷ VI.

Các hiện vật khai quật được trong mộ gạch rú Bụt, xã Kim Liên. Ảnh: Thành Cường

* Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trong ngày và đêm 15/9, khu vực phía Bắc và tây Bắc tỉnh Nghệ An xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa lớn trong thời gian ngắn khiến nhiều khu vực dân cư bị ngập lụt, ảnh hưởng đến giao thông, đời sống và sản xuất của người dân.

Đến thời điểm này, mưa to tiếp tục diễn ra, nước khó tiêu thoát, gây ngập úng nhiều nơi. Ảnh: Nguyễn Nam